KAYMEK'ten hasta yakınlarına moral etkinliği

Yaşamın Kıyısında Kadın Desteği Projesi kapsamında KAYMEK, Kayseri Şehir Hastanesi’nde tedavi gören hastaların kadın refakatçileri başta olmak üzere hasta yakınlarına, el sanatları kursları veriyor. Bu sayede hasta yakını vatandaşlara hem moral desteği sağlayan hem de mesleki gelişimlerine katkı sunan Büyükşehir, hizmetlerini çeşitlendirerek arttırıyor.

“Projemizin İsmi Yaşamın Kıyısında Kadın Desteği Projesi”

2 haftada bir Pazartesi günleri saat 15.00 ile 17.00 arasında etkinliklerin gerçekleştiğini ifade eden Kayseri Şehir Hastanesi Palyatif Bakım Merkezi’nde sosyal hizmet uzmanı olarak görev alan Aytaç Balcı, uzun süreli tedavi gören, alzaymır, demans gibi hastalara hizmet verdiklerini dile getirerek, “Bu hastalarımızın yanında kalan kadın hasta yakınlarına yönelik, aynı zamanda Cumhurbaşkanımızın da 2025 yılını Aile Yılı ilan etmesinden dolayı bir proje geliştirdik. Bu projemizin ismi ‘Yaşamın Kıyısında Kadın Desteği Projesi’. Buradaki temel amacımız, palyatif bakım merkezinde yatan hastalarımızın hasta yakınlarının burada günlük aktivitelerde rol almaları. Onlara hem bir iş-uğraşı hem de ilerde bir gelir sağlaması adına el becerilerini de geliştirmelerine yönelik KAYMEK ile iş birliği çerçevesinde burada anahtarlık yapımı, bebek yapımı, ebruli gibi çeşitli etkinlikler düzenlemeyi planlıyoruz” diye konuştu.

Sağlık Çalışanından Teşekkür

Gerçekleştirilen çalışmalar nedeniyle Kayseri Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür eden Balcı, şunları söyledi:

“Bu etkinliklerimiz de şu anlık 2 haftada bir. Daha sonraki süreçte de sadece palyatif bakım merkezi değil diğer servislerimizde de yatışı devam eden yine kadınlara yönelik bu hizmetlerden yararlandırmayı planlıyoruz. Bu konuda bize destek sağlayan Büyükşehir Belediyemize, hastanemizin idaresine ve palyatif bakım merkezinde katılım sağlayan, bu konuda bize destek çıkan kadın hasta yakınlarına da çok teşekkür ediyoruz.”

3 haftadır devam eden projede Balcı, katılım sağlayan hasta yakınlarının bu durumdan çok memnun olduklarını dile getirerek, bu hizmetin artmasını talep ettiklerini, psikolojik olarak da rahatlama sağladıklarını ifade ettiklerini belirtti.

Hasta Yakınlarından da Teşekkür

Fahrettin Çelikten isimli hasta yakını da eşinin hastalığı nedeniyle 20 gündür hastanede olduklarını ifade ederek, faaliyet olduğunu görünce ziyaret ettiğini ve hoşuna gittiğini dile getirdi. Konuşmasında memnuniyetini dile getiren Çelikten, böyle etkinliklerin daha da çok olmasını istediklerini sözlerine ekleyerek hastane yönetimine ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkürlerini iletti.

Hasta Yakınları Moral Bulduklarını ve Yeni Şeyler Öğrendiklerini İfade Etti

Demet Demir isimli genç hasta yakını ise babasının yoğun bakımdan çıkarak tedavi gördüğünü ifade etti. Demir, burada ise söz konusu etkinliklerle tanıştığını dile getirerek, etkinlikler sayesinde moral bulduğunu ve yeni şeyler öğrendiğini vurguladı. Demir, sözlerinin sonunda etkinliği hazırlayan ve sunan herkese teşekkürler etti.