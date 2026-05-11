KAYMEK'ten, Havuz Suyu Operatörlüğü Kursu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın eğitim ve kültür alanındaki vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), mesleki eğitim alanındaki nitelikli kurs programlarından bir yenisini daha başarıyla sürdürüyor.

KAYMEK tarafından düzenlenen Havuz Suyu Operatörlüğü Kursu kapsamında kursiyerlere yalnızca teorik bilgi verilmekle kalınmıyor, aynı zamanda uygulamalı eğitimlerle saha deneyimi kazanmaları sağlanıyor. Alanında uzman eğitmenler eşliğinde yürütülen eğitimlerde kursiyerler, Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki yüzme havuzlarında birebir uygulama yapma fırsatı buluyor.

Teorik bilgilerini sahada pekiştiren kursiyerler; havuz suyu hijyeni, kimyasal denge, bakım ve kontrol süreçleri gibi kritik konularda profesyonel düzeyde bilgi ve deneyim elde ediyor. Eğitim programı sayesinde kursiyerlerin sektörde ihtiyaç duyulan donanımlı personeller olarak yetişmeleri hedefleniyor.

Eğitimlerde ayrıca Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin havuzlarında kullanılan Türkiye’nin ilk yerli ve milli sterilizasyon sistemi hakkında da detaylı bilgiler verildi. Yerli ve milli olarak geliştirilen havuz suyu uzaktan kontrol ve izleme sistemi sayesinde, SCADA ve UV teknolojileri kullanılarak 33 farklı yüzme havuzu 7 gün 24 saat esasına göre anlık olarak izlenip kontrol ediliyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, eğitimden teknolojiye, sağlıktan spora kadar birçok alanda sürdürdüğü yenilikçi hizmet anlayışıyla vatandaşlara kaliteli ve güvenli hizmet sunmaya devam ediyor.