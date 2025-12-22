Kaymek'ten Hükümlüleri Topluma Uyumuna Yönelik Eğitim

  • Haberler
Kayseri Büyükşehir Belediyesi toplumun her kesimine yönelik eğitim proje ve faaliyetlerini sürdürüyor. Büyükşehir KAYMEK'te hükümlülerin topluma uyumu çerçevesinde 'Stresle Başa Çıkma' ve 'Toplu Yaşam Kuralları' seminerleri gerçekleştirildi.

Kayseri’nin 6’ncı üniversitesi gibi hizmet veren eğitim ve kültür kuruluşu Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), herkese ve toplumun her kesimine yönelik ücretsiz hizmetleri ile dikkatleri çekmeye devam ediyor.

Kamu yararına pek çok proje, etkinlik ve uygulamayı hayata geçirerek toplumun eğitimli ve kültürlü olması için özveri gösteren Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK, seminer, etkinlik kurs ve projelerinin çeşitlendirerek arttırıyor.

Bu kapsamda topluma uyum sürecinde farkındalık ve güçlenme odaklı eğitimlerini kesintisiz sürdüren KAYMEK, bünyesindeki Aile Akademisi beraberinde Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile iş birliği halinde hükümlülere yönelik “Stresle Başa Çıkma” ve “Toplu Yaşam Kuralları” seminerlerini gerçekleştirdi.

Eğitim semineri ile katılımcıların farkındalık kazanmaları hedeflenirken, hükümlülerin topluma kazandırılması noktasında da destek sağlanmış oluyor.

