KAYMEK'ten İncesu'da hazır giyim kursu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin mesleki eğitim ve kültür kuruluşu KAYMEK, bu kez de İncesulu vatandaşlara hazır giyim kursu düzenleyerek ekonomiye katkı sağlamalarının yolunu açtı.

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  • 26.04.2023 10:15
  • Güncelleme: 26.04.2023 12:17
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KAYMEK'ten İncesu'da hazır giyim kursu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin mesleki eğitim ve kültür kuruluşu KAYMEK, bu kez de İncesulu vatandaşlara hazır giyim kursu düzenleyerek ekonomiye katkı sağlamalarının yolunu açtı.

Herkese hitap eden kursları ve sosyal sorumluluk projeleriyle bireylere en iyi eğitimi sunmayı ilke edinen Büyükşehir KAYMEK, eğitim ağını günden güne zenginleştirerek şehir merkezinde ve tüm ilçelerde halkın teveccühünü kazanmaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), vatandaşları meslek edinmeleri ve gerek kendi bütçelerine gerekse ekonomiye katkı sağlamaları için çeşitlendirerek arttırdığı kurslarına İncesu’da Hazır Giyim Kursu’nu da ekledi.

Büyükşehir KAYMEK, İncesu Sosyal Yaşam Merkezi’nde hazır giyim konusunda kurs düzenleyerek, uzmanlaşma fırsatı sunuyor.

Kursa katılan kursiyerler, KAYMEK’in eğitim ve kurslarının yanı sıra toplumu yakından ilgilendiren önemli konularda düzenlenen bu çalışmalar için Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkür ettiler.

“11 farklı birim, 39 farklı tesis, 52 farklı noktada hizmet”

Yediden yetmişe herkese hitap eden kursları ve sosyal sorumluluk projeleriyle bireylere en iyi eğitimi sunmayı ilke edinen ve söz konusu hizmetleri ücretsiz olarak sunan KAYMEK, 11 farklı birimiyle şehir merkezinde ve tüm ilçelerde 39 farklı tesiste 52 farklı noktada hizmetlerine devam ediyor.

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İHA

Kayseri Gündem
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