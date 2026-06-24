Kaymek'ten KPPS Adaylarına Hızlandırılmış Kurs Desteği

Kayseri’de eğitim, kültür ve mesleki gelişim alanındaki faaliyetleriyle dikkat çeken Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), KPSS’ye hazırlanan gençler ve yetişkinler için yeni bir eğitim programını hayata geçiriyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren KAYMEK tarafından düzenlenen Hızlandırılmış KPSS Kursu için başvurular başladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın eğitim odaklı vizyonu doğrultusunda sürdürülen çalışmalar kapsamında açılan kurslar, adayların eksiklerini tamamlamalarına ve sınava daha güçlü bir şekilde hazırlanmalarına katkı sunacak.

Eğitimler, Genç KAYMEK İhtisas Tesisi’nde gerçekleştirilecek. Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri düzenlenecek kurslar, 18.00-20.45 saatleri arasında yapılacak. Böylece gündüz çalışan veya yoğun programı nedeniyle kurslara katılmakta zorlanan adaylar da sınav hazırlık sürecini verimli şekilde değerlendirme imkânı bulacak.

Program kapsamında Lisans KPSS grubu için eğitimler 6 Temmuz-4 Eylül 2026 tarihleri arasında, Ön Lisans ve Ortaöğretim KPSS grupları için ise 6 Temmuz-2 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Alanında uzman eğitmen kadrosuyla adaylara kapsamlı destek sunacak olan KAYMEK, sınırlı kontenjanla açılacak kurslara yoğun ilgi bekliyor. Kamu kurumlarında görev alma hedefi taşıyan adayların, başvurularını zaman kaybetmeden tamamlamaları gerektiği belirtildi.

Başvurular, KAYMEK Online Başvuru Sistemi üzerinden yapılabiliyor. Kurslarla ilgili ayrıntılı bilgiye ise 0 (352) 320 54 45 numaralı telefondan ulaşılabiliyor.