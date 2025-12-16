Kaymek'ten KPSS ve LGS Öncesi Deneme Sınavları

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın eğitimli, donanımlı ve güçlü nesiller yetiştirme vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), yalnızca sınavlara hazırlık kurslarıyla değil, gençlerin zihinsel, sosyal ve fiziksel gelişimlerine katkı sunan geniş kapsamlı etkinlik, seminer ve kurslarla da hizmet yelpazesini her geçen gün genişletiyor.

Bu kapsamda Kayseri Büyükşehir Belediyesi, gençlere yönelik eğitim ve kültür hizmetlerini yürüten KAYMEK aracılığıyla, KPSS AGS kursuna katılan adayların bilgi ve hazırbulunuşluk düzeylerini ölçmek amacıyla kapsamlı bir deneme sınavı gerçekleştirdi.

Bu yıl programa dâhil edilen birebir etüt sistemi ile öğrencilerin akademik gelişimlerine daha güçlü bir destek sunan KAYMEK, düzenli olarak gerçekleştirdiği deneme sınavlarıyla adayların sınav atmosferini deneyimlemesine imkân tanıyor.

Öte yandan Genç KAYMEK Gençlik Merkezleri’nde hafta sonu LGS deneme sınavı heyecanı yaşandı. Öğrencilerin heyecanına ortak olan KAYMEK, düzenli olarak gerçekleştirdiği deneme sınavları ile öğrencileri sınava hazırlıyor.