KAYMEK'ten 'Kültepe 6000' Ticaretin Başkenti Kayseri Sergisi

 Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin kültür ve mesleki eğitim kuruluşu KAYMEK tarafından, şehrin kadim tarih ve kültür değeri Kültepe'ye yönelik 'Kültepe 6000' Ticaretin Başkenti Kayseri KAYMEK Sanat Sergisi kapılarını açıyor. 

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  • 09.04.2023 14:23
  • Güncelleme: 09.04.2023 14:23
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KAYMEK'ten 'Kültepe 6000' Ticaretin Başkenti Kayseri Sergisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren KAYMEK A.Ş., tarih öncesi de dahil birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve 6000 yıllık tarihe sahip olan kadim şehir Kayseri’yi daha iyi tanıtmak adına bu kez de ‘Kültepe 6000’ Ticaretin Başkenti Kayseri KAYMEK Sanat Sergisi’ni vatandaşlarla buluşturuyor. Kayseri’nin 6 bin yıllık tarihine yolculuk yaptıracak sergi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nde 10 Nisan 2023 Pazartesi günü saat: 14.30’da gerçekleştirilecek açılışla ziyaretçilerini konuk edecek.
 
3 BOYUTLU ESERLERİN BULUNDUĞU SERGİDE, 11 BRANŞTA 69 ESER BEĞENİYE SUNULACAK

KAYMEK el sanatları eğitmenleri tarafından hazırlanan sergide, Kaniş Karum’un eski çarşı görünümü ve kazı çalışmasından sonraki görünümü strafor ve seramik şekillendirme ile 3 boyutlu olarak çalışılmış olup iğne oyası, modelleme, diorama, folyo rölyef, çini işleme, cam boyama, hazır giyim teknikleri, seramik şekillendirme, takı tasarım, kumaş boyama ve keçe işleme gibi 11 branş ile 69 adet eser beğeniye sunularak Kayseri’nin tarihi dokusunu sanatla yansıtacak. Sergide, Kaniş Karum (Kültepe) Ören Yeri’ndeki bugüne kadar yapılan kazı çalışmalarında ortaya çıkan buluntulardan ilham alarak döneme ait figürlerin ve motiflerin işlendiği el sanatları eserleri yer alacak.

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