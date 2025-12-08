Kaymek'ten Liselilere Matematik Kampı

Büyükşehir Belediyesi’nin eğitim ve kültür alanındaki önemli kuruluşlarından biri olan KAYMEK, öğrencilerin gelişimlerine katkı sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen Genç KAYMEK Matematik Kampı, ön değerlendirme sınavını başarıyla tamamlayan 10. sınıf öğrencilerinin yanı sıra önceki dönemden çalışmalarını sürdüren 11. ve 12. sınıf öğrencilerinin katılımıyla başladı.

Kampın ilk gününde öğrenciler bir araya gelerek hem tanışma etkinlikleri gerçekleştirdi hem de Doç. Dr. İsmail Altıntop’un koordinasyonunda ilk derslerine başladı. Matematiksel düşünme becerisini geliştirmeyi hedefleyen kampta öğrenciler, alanında uzman eğitmenler eşliğinde sayısal dikkat, analitik düşünme, problem çözme ve yordama becerilerini güçlendirmeye yönelik kapsamlı bir eğitim sürecine adım attı.

Program kapsamında ayrıca yapay zekânın doğru, güvenli ve etkili kullanımı üzerine bilgilendirici bir seminer düzenlendi. Öğrenciler, günümüz eğitim dünyasında önemli bir yer tutan yapay zekâ uygulamalarını bilinçli kullanmaya yönelik değerli bilgiler edindi.

Acil Tıp Günleri Sempozyumu’na Katıldılar

Ayrıca KAYMEK Matematik Kampı öğrencileri, gelecekleri için bir adım daha öne geçtiler. Matematik Kampı öğrencileri, tıp ve sağlık alanında ilerlemek isteyen öğrencilerle birlikte Kayseri Devlet Hastanesi’nde düzenlenen Acil Tıp Günleri Sempozyumu’na katıldı.

Bu vesileyle öğrenciler, Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop, Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Özcan, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Ömer Levent Avşaroğulları ve başhekim yardımcıları ile bir araya gelme fırsatı buldular.

Sempozyum ile hem ilham veren konuşmalar hem de mesleki farkındalık açısından öğrenciler için deneyim dolu bir gün gerçekleşti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren KAYMEK, mesleki eğitimden kültür sanata, okula destek kurslarından sınava hazırlık programlarına kadar birçok alanda gençlere güçlü bir destek sunmaya devam ediyor. Genç KAYMEK Matematik Kampı da bu vizyonun önemli bir parçası olarak öğrencilerin akademik motivasyonunu ve matematiksel yetkinliğini arttırmayı hedefliyor.