KAYMEK'ten Miniklere Özel 'Ödev Merkezi'

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini yürüten Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından, öğrencilerin ödevlerini daha verimli yapabilmeleri adına KAYMEK Ödev Merkezi hayata geçirildi.

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  • 11.06.2023 11:43
  • Güncelleme: 11.06.2023 11:50
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KAYMEK'ten Miniklere Özel 'Ödev Merkezi'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini yürüten Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından, öğrencilerin ödevlerini daha verimli yapabilmeleri adına KAYMEK Ödev Merkezi hayata geçirildi.

Büyükşehir KAYMEK, eğitim ağını günden güne zenginleştirerek şehir merkezinde ve tüm ilçelerde halkın teveccühünü kazanmaya devam ediyor. Sınav hazırlık kursları, akademik ders takviyeleri, değerler eğitimi, akıl oyunları ve kulüp faaliyetleri düzenleyen KAYMEK, düzenlediği eğitim faaliyetlerine ara vermeden devam ediyor. Bu çerçevede hayata geçirilen KAYMEK Ödev Merkezleri ile öğrencilerin artık ödevlerini bitirmesi çok kolay ve eğlenceli hale geldi. Çocuklar ödevlerini, KAYMEK’in alanında uzman öğretmenleri eşliğinde daha verimli yaparken, öğrendiklerini pekiştirme imkânı da buluyorlar.

Yediden yetmişe herkese hitap eden kursları ve sosyal sorumluluk projeleriyle dikkat çeken KAYMEK, 11 farklı birimiyle şehir merkezi ve 16 ilçede 39 farklı tesiste 52 farklı noktada hizmetlerine devam ediyor.

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İHA

Kayseri Gündem
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