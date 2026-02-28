KAYMEK'ten MSÜ sınavı öncesi deneme sınavı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK A.Ş., Genç KAYMEK Gençlik Merkezlerinde Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı öncesinde TYT deneme sınavı düzenledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK A.Ş.’nin Genç KAYMEK Gençlik Merkezlerinde MSÜ sınavı öncesi TYT deneme sınavı gerçekleştirildi. Başkan Memduh Büyükkılıç’ın eğitim ve öğrencilere güçlü destek vizyonu doğrultusunda ücretsiz eğitimlerini sürdüren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) okula destek ve sınavlara hazırlık kurslarının yanı sıra ücretsiz deneme sınavlarını da sürdürüyor.

Bu çerçevede KAYMEK tarafından Genç KAYMEK Gençlik Merkezlerinde Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı öncesi TYT deneme sınavı düzenlendi. 
Öğrencileri LGS, YKS ve KPSS’ye ücretsiz kursları ile en iyi şekilde hazırlamaya gayret gösteren KAYMEK, deneme sınavları ile de hem öğrencileri destekliyor hem de heyecanlarına ortak olarak sınava tam motivasyon sağlamayı hedefliyor.

