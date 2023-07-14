Kaymek'ten özel '15 Temmuz Sergisi'

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen ‘Türkiye Yüzyılı’nın Kahramanları KAYMEK Sanat Sergisi törenle açıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından 15 Temmuz ruhunu yansıtan ’15 Temmuz ‘Türkiye Yüzyılı Kahramanları’ KAYMEK Sanat Sergisi açıldı. Tarihi Kayseri Kalesi’nde gerçekleşen serginin açılış törenine Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Garnizon Komutanı Hv. Tuğg. Haldun Taşhan, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri İl Jandarma Komutanı Tuğg. Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, vali yardımcıları, rektörler, oda başkanları ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından programda konuşan Büyükşehir belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç; "Bir millet düşünün ki; Türkiye aşkına leke sürülmesin diye darbecilere göğsünü siper etmiş. Bir millet düşünün ki; vatan, ezan ve bayrak, millet uğruna koşar adım şehadet şerbetini içmiş. Bir millet düşünün ki, demokrasi uğruna gül bahçesine girer gibi kara toprağa girmiş. 15 Temmuz 2016’da üniforma arkasına gizlenen FETÖ’cü hainlerin darbe girişiminin üzerinden tam 7 yıl geçti. 7 yıl geçmesine rağmen o gece ve sonrasında yaşananlar hepimizin halen ilk gün gibi hafızalarında” dedi. 251 şehide Allah’tan rahmet dileyen Başkan Büyükkılıç, “Devlet ve millet hayatına yönelik en alçak saldırılardan biri olan 15 Temmuz darbe girişiminin 7’nci yıldönümünde 251 şehidimize Allah’tan rahmet, gazilerimize de acil şifalar diliyor, hayatta olanlara sağlıklı ömürler diliyorum. Aziz milletimiz, geçmişten bugüne türlü kahramanlıklarla, türlü zorluklarla varlığını sürdürmüş, karanlıklardan aydınlığa çıkmış, küllerinden doğmuş, mücadelesinden, azminden, kararlılığından, cesaretinden ve inancından hiçbir şey kaybetmeden dünyaya kök salmıştır” diye konuştu. Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türk milletinin o gece eşine rastlanmaz bir mücadele ortaya koyduğuna vurgu yaparak, sözlerini şöyle sürdürdü;

“15 Temmuz 2016 gecesi, ülkemiz ve devletimizin bekası, asil milletimizin huzuru ve güvenliği konusunda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, dünyada eşine rastlanmaz bir mücadele, kararlılık, cesaret ortaya koyarak bu alçaklığı akamete uğratan Türk milleti, devleti ile omuz omuza bu hayasızlığa dur demiştir. Bu uğurda aralarında askerimiz, polisimiz, işçimiz, öğretmenimiz, öğrencimiz, kadın erkek, genç yaşlı her kesimden 251 canını şehit vermiştir. Bu anlayışla inancından aldığı güç ile vatanını savunan milletimiz, 15 Temmuz’da olduğu gibi her zaman vatanını savunacak ve geleceğe yürümeye Allah’ın izniyle devam edecektir.”

"Tüm dünyaya örnek oldu"

Vali Gökmen Çiçek ise 15 Temmuz 2016’da Kayseri’nin tek yürek olduğunu hatırlatarak, “Bugün milletimizin büyük bir kahramanlık gösterdiği, alçaklara karşı büyük bir direniş gösterdiği, bu direnişle de tüm dünyaya örnek olduğu 15 Temmuz’un bir önceki günü. FETÖ’cü bir grup alçak tarafından düzenlenen darbe girişimi bu milletin sinesine çarparak, çoluk çocuk, yaşlı genç, meydanlara çıkarak büyük bir direnişle bu alçak girişime engel oldular. Sadece Türkiye için milat değildi, tüm dünyaya örnek oldu. Türkiye’nin her yerinde meydanlar yüz binlerle doldu. Kayseri’de de yüz binlerce insan meydandaydı. O görüntülere baktığımızda Kayseri’nin nasıl tek yürek olduğunu, Cumhurbaşkanımızın emriyle sokakları nasıl doldurup, hainliğe fırsat vermediğini görüyoruz. O gün hiç düşünmeden dışarı çıkanlara minnet borçluyuz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından serginin açılışı yapılarak, protokol sergiyi ilgiyle gezdi.