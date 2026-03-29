KAYMEK'ten 'Pastırma Doğrama ve Sunum Teknikleri' Kursu

AB'den coğrafi işaret tescili alan pastırma için özel kurs düzenlenecek

(RHA)- Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde hizmet vermekte olan Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) aracılığı ile Avrupa Birliği’nden coğrafi işaret tescili alan pastırmanın doğrama ve sunum tekniklerine ilişkin kurs düzenleyecek. Bu özel ve ücretsiz kursun kayıtları başladı.

Kadim kent Kayseri’nin en önemli gastronomi değerlerinden birisi olan ve yakın süreçte Türkiye’nin AB’den coğrafi işaret tescili alan 46’ncı ürünü olan Kayseri Pastırması’nı gerek Mutfak Sanatları Merkezi’nde gerekse her yıl düzenlenen Gastronomi Günleri’nde il dışındakilere tanıtmaya özen gösteren Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bu önemli değere ilişkin Pastırma Doğrama ve Sunum Teknikleri kursu düzenliyor. Yoğun istek üzerine geçmişte olduğu gibi yeniden kurs düzenleyen Büyükşehir, pazartesi ve çarşamba günleri akşam saatlerinde bu ilgi gören faaliyeti gerçekleştirecek.Kayıtları başlayan, Kayseri’nin kadim ve geleneksel lezzeti pastırmayı en doğru şekilde doğramayı ve şık sunumlarla servis etmeyi öğrenmek isteyen, ayrıca Kayseri mutfağına hâkim olmak ve profesyonel sunum becerileri kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat niteliğinde olacak kursun içeriğinde ise ‘pastırma çeşitlerini tanıma, doğru dilimleme teknikleri, sunum ve tabak hazırlama ile hijyen ve saklama koşulları’ yer alıyor. Kurs sonunda başarılı olan kursiyerlere ise sertifika da verilecek.

KAYMEK Göznuru tesisinde yapılacak ücretsiz kurslarda kontenjan sınırlı olurken, kayıtlar ise online olarak gerçekleştirilecek. Kayıt olmak, detaylı bilgi almak ve diğer kursları incelemek isteyen vatandaşlar, kaymekonline.com adresini ziyaret edebilecek ve ayrıca 0 352 222 87 52 numaralı telefondan bilgiye ulaşabilecek.

