KAYMEK'ten 'Peynir Üzerinden' Kayseri Pastırması Doğrama ve Sunum Kursu

KAYMEK, Kayseri’nin en önemli gastronomi değerlerinden biri olan ve yakın süreçte Türkiye’nin AB’den coğrafi işaret tescili alan 46’ncı ürünü olan Kayseri Pastırması’nı gerek Mutfak Sanatları Merkezi’nde gerekse her yıl düzenlenen Gastronomi Günleri’nde tanıtma gayretine ek olarak Pastırma Doğrama ve Sunum Teknikleri kursu düzenliyor.

Bu çerçevede KAYMEK tarafından, eşsiz lezzeti pastırmasıyla markalaşan Kayseri’de, hem vatandaşlardan gelen yoğun talep, hem de bu eşsiz lezzetin tanıtımı ve bu alanda istihdama katkı sunmak amacıyla bir kez daha Pastırma Doğrama ve Sunum Teknikleri Kursu açıldı.

Kursiyelerlere pastırma dilimleme kursu Kayseri pastırmasının astronomik fiyatından dolayı, peynir üzerinden denemeler yapılıyor.

Zengin mutfak kültürüne sahip Kayseri’nin önemli gastronomi değerlerinden biri olan pastırmanın doğranması ve sunumu ile ilgili teorik ve uygulamalı derslerden oluşan daha önce de birçok kez düzenlenen kurs vatandaşların yoğun ilgisi sürüyor.

Kursa dair bilgiler veren KAYMEK Mutfak Şefi Mustafa Tosun, “Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla KAYMEK kursları kapsamında Pastırma Doğrama ve Sunum Teknikleri Kursu’muzu açtık. Kursiyerlerimizle birlikte bıçak tutma, masat kullanma teknikleri ve ince doğrama tekniklerini öğrendik. İlerleyen zamanlarda farklı branşlarda kurslarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.

“Başkanımız Memduh Büyükkılıç’a Teşekkür Ediyoruz”

Sunulan imkândan dolayı Başkan Büyükkılıç’a teşekkür eden bir KAYMEK kursiyeri, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin bize sunduğu imkânlar dâhilinde Pastırma Doğrama ve Sunum Teknikleri Kursu’na katıldık. Gerçekten eğitim çok yararlı. Bu kurs için Sayın Başkanımız Memduh Büyükkılıç’a teşekkür ediyoruz” dedi.

“Kurstan Azami Derecede İstifade Edeceğimize İnanıyorum”

Bir başka kursiyer ise kurstan azami derecede istifade edeceklerine olan inancını dile getirerek, “Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Başkanımızın halkın ihtiyaçlarına uygun bu şekilde kursları desteklemesini gerçekten takdir ediyoruz. Eli her zaman üzerimizde eksik olmasınlar. Başarılarının devamını diliyoruz. Bu kurstan azami derecede istifade edeceğimize inanıyorum. Kayseri’mizin öz kültürü olan pastırma, son dönemde tescillenmiştir. İnşallah daha iyi olacak” şeklinde konuştu.

KAYMEK Göznuru tesisinde yapılacak ücretsiz olarak başlayan ve içeriğinde ise ‘pastırma çeşitlerini tanıma, doğru dilimleme teknikleri, sunum ve tabak hazırlama ile hijyen ve saklama koşulları’ eğitimleri yer alan kurs sonunda başarılı olan kursiyerlere ise sertifika takdim edilecek.