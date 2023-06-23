KAYMEK’ten Türk İşaret Dili Sınavına hazırlık kursu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmetlerini sürdüren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. Türk İşret Dili Yeterlilik Sınavları için hazırlık kursu açtı. Kursta kursiyerlere sınavda gerekli olacak bütün bilgiler aktarılıyor.

ETKİN DERSLER VE SINAVLARA YÖNELİK BİLGİLENDİRME

TİDYES kursunda, ‘örnek video çözümlemeleri, süreyi etkili kullanma’ gibi içerikler ders olarak sunulurken, sınava yönelik bilgilendirme gibi bilgiler de kursiyerlere veriliyor.