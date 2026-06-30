KAYMEK'ten TYT-LGS-YDS Yaz Kursları

Genç KAYMEK tarafından hayata geçirilen TYT Ön Hazırlık, LGS Ön Hazırlık ve YDS Hazırlık Kursları için başvurular başladı. Yaz tatilini verimli geçirmek, eksiklerini tamamlamak ve sınavlara planlı bir şekilde hazırlanmak isteyen öğrenciler ile akademik kariyer hedefleyen adaylar, alanında uzman eğitmenler eşliğinde nitelikli eğitim alma fırsatı bulacak.

TYT'ye Güçlü Başlangıç Fırsatı

Üniversite sınavına hazırlık sürecini erkenden ve sağlam temellerle başlatmak isteyen öğrenciler için Genç KAYMEK İhtisas Tesisi'nde Hızlandırılmış TYT Ön Hazırlık Kursu düzenlenecek. 11. sınıfa geçen öğrenciler için Maarif Eğitim Modeli'ne uygun TYT ön hazırlık eğitimi, 12. sınıfa geçen ve mezun öğrenciler için ise hızlandırılmış TYT hazırlık programı uygulanacak. 6 Temmuz-14 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek kursta öğrenciler, planlı ve verimli bir yaz dönemi geçirerek yeni eğitim öğretim yılına avantajlı başlayacak.

LGS Adaylarına Erken Hazırlık İmkânı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) maratonuna erkenden hazırlanmak isteyen öğrenciler için de Genç KAYMEK tarafından kapsamlı bir ön hazırlık programı oluşturuldu. 6 Temmuz-14 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek kurslar; Anayurt, Argıncık, Erciyes (Eskişehir Bağları), Talas Bahçelievler, Beyazşehir, TOKİ, Yeşil Mahalle ve Ziya Gökalp tesislerinde düzenlenecek. Öğrenciler yaz tatilini verimli değerlendirerek eksiklerini tamamlama ve sınav yılına güçlü bir başlangıç yapma fırsatı yakalayacak.

YDS Hedefleyenlere Uzman Kadroyla Eğitim

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na (YDS) hazırlanan adaylar için de Genç KAYMEK İhtisas Tesisi'nde kapsamlı bir hazırlık kursu açılacak. 6 Temmuz-25 Eylül 2026 tarihleri arasında Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri 18.00-20.45 saatleri arasında gerçekleştirilecek eğitimlerde katılımcılar, uzman eğitmenler rehberliğinde sınava sistemli ve etkili bir şekilde hazırlanma imkânı bulacak.

Kontenjanların sınırlı olduğu kurslara katılmak isteyen adaylar başvurularını www.kaymekonline.com adresinden gerçekleştirebilecek. Programlar hakkında detaylı bilgi ise 0 (352) 320 54 45 numaralı telefondan alınabilecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, KAYMEK aracılığıyla eğitimde fırsat eşitliğini güçlendiren, gençlerin akademik başarılarını destekleyen ve geleceğe daha donanımlı bireyler yetiştirilmesine katkı sunan projelerini kararlılıkla sürdürmeye devam ediyor.