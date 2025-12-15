Kaymek'ten Yabancı Öğrencilere Türkçe Dersi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından önerilen ve 26 ülke tarafından onaylanan 15 Aralık’ın UNESCO tarafından “Dünya Türk Dili Ailesi Günü” ilan edilmesi, Türk dünyası adına gurur verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Bu kapsamda Kayseri Büyükşehir Belediyesi, eğitim ve kültür alanındaki vizyoner projeleriyle Türk dilinin uluslararası alanda tanıtımına önemli katkılar sunmaya devam ediyor. Büyükşehir bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), farklı ülkelerden gelen yabancı öğrencilere yönelik Türkçe eğitim programlarıyla dikkat çekiyor.

KAYMEK’te A1, A2 ve B2 seviyelerinde ücretsiz olarak verilen Türkçe derslerinde öğrenciler, günlük hayatta rahatlıkla kullanabilecekleri pratik iletişim becerilerini kazanıyor. Dil eğitiminin yanı sıra düzenlenen kültürel etkinliklerle kursiyerler, Türk kültürünü yakından tanıma fırsatı buluyor. Bu yönüyle KAYMEK, yalnızca bir dil eğitim merkezi değil, aynı zamanda kültürler arası etkileşimin güçlü bir adresi olarak öne çıkıyor.

KAYMEK Meslek Edindirme Kursları Yabancılar İçin Türkçe Kursu Eğitmeni Banu Odabaşı, 15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü’ne dikkat çekerek, “A1, A2 ve B2 seviyesinde Türkçe eğitimi verilmektedir. Bugün 15 Aralık Türk Dili Ailesi Günü. UNESCO tarafından 3 Kasım 2025’te ilan edilen Türk Dili Ailesi Günü’nde öğrencilerimle bir aradayız” dedi.

“Büyükkılıç’ın Destekleriyle Kayseri Kültürü Hakkında Bilgiler Verilmektedir”

Odabaşı, yabancı öğrencilere Türkçe’nin dil özelliklerin yanı sıra Türk kültürü ve Kayseri kültürüne dair de bilgiler aktarıldığını belirterek, “Öğrencilerimize Türk dilinin önemini anlatırken onlara dil bilgisi eğitimi yanında Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Memduh Büyükkılıç’ın destekleriyle özellikle Kayseri kültürü hakkında da bilgiler verilmektedir. Öğrencilerimize kültürel geziler yapmaktayız. Yöresel ağızda kullanılan kelimelerle ki etraftan çok fazla duyuyorlar, bunlar hakkında da bilgiler verilerek öğrencilerimize Türk kültürü ve Kayseri kültürü hakkında bilgilendirmeler yapılıyor” şeklinde konuştu.

Rusya’dan gelen ve 15 yıldır Kayseri’de oturan Elena Arslan, Kayseri’nin çok güzel olduğunu söyleyerek, Başkan Büyükkılıç’a ve eğitmenlere teşekkür etti. Arslan, Türkçe’yi burada öğrendiğini ve artık çok rahatlıkla konuştuğunu anlattı.

İranlı Delnia Zamani Dadaneh ise kuaförlük yaptığını ve KAYMEK’ten çok memnun olduğunu, Türkçe’yi daha kolay konuşmaya başladığını ifade etti. Türkçe kelimeleri çok sevdiğini söyleyen Dadaneh, “Bu eğitimin bana çok faydası var, sınıflar temiz, personel çok güzel, burayı çok sevdim. Bu imkânlardan dolayı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanına teşekkür ederim” dedi.

“Bu Kursu Bize Ücretsiz Olarak Sunuyor”

Rusya’dan gelen Lyubov Akimova da Türk Dili Ailesi Günü’nün kutlayarak, “Bence Türkiye’de yaşarken, bu dili öğrenmek çok önemli. 10 yıldır Kayseri’deyim, bu dili öğrenmek zaman istiyor. Şimdi çok şükür öğrendim, anlıyorum, çocuklarıma anlatıyorum. Türkçe’yi daha iyi ilerletmek için buraya geliyorum, başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bu kursu bize ücretsiz olarak sunuyor. Başka şehirlerde de yaşadım, Kayseri çok güzel memleket, insanlar cana yakın, yollar düzgün, yemekleri güzel” diye konuştu.

KAYMEK kursiyerlerinden Cezayirli Hiba Megnouce ise “Cezayirliyim, burada evlendim. Mühendisim, yüksek lisansım var. Türkçe öğrenmek için geldim. Doktoraya devam etmek istiyorum. Bunun için Türkçe sertifika almam gerekiyor. Kayseri’yi çok seviyorum. Çok temiz, geniş güzel bir şehir. Başka bir kültür, başka bir adet” dedi. Megnouce, Türkçede Kayseri’nin yöresel ağzından ‘nördün’ kelimesini sevdiğini dile getirerek, Erciyes’i ve Kayseri yağlamasını çok sevdiğini söyledi ve sunulan ücretsiz kurs imkânından dolayı da Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Brezilyalı Kursiyerden Büyükşehir’e Teşekkür

27 yaşındaki Brezilyalı Beatrız Uğur, 1 buçuk yıldır Kayseri’de olduğunu ve evlilik nedeniyle geldiğini ifade ederek, Kayseri’yi çok güzel bir şehir olarak niteledi, Kayseri’yi çok sevdiğini dile getirdi. Sınıfta çok farklı ülkelerden tanıştığı kimseler olduğunu kaydeden Uğur, “Burada çok farklı ülkelerden insan var ve biz aile gibi olduk” dedi ve “Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum, kurs verdi” ifadelerini kullandı. Yemeklerden pideyi, mercimek çorbasını çok sevdiğini dile getiren Uğur, Kayseri’nin yöresel dilindeki bazı kelimeleri de çok sevdiğini sözlerine ekledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın öncülüğünde Kayseri’nin TÜRKSOY 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti adaylığı süreci devam ederken, KAYMEK’in Türk dili odaklı çalışmaları bu vizyonu destekliyor. Türkçenin doğru, etkili ve kültürel bağlamı içinde öğretilmesi, Türk dünyasıyla kurulan gönül köprülerini daha da sağlamlaştırıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin KAYMEK aracılığıyla yürüttüğü bu nitelikli eğitim faaliyetleri, Kayseri’yi Türk dünyasında eğitim ve kültür alanında örnek bir şehir konumuna taşıyor.