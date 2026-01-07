Kaymek'ten Yarıyıl Akademis

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren ve etkin hizmetleri ile şehrin 6’ncı üniversitesi olarak anılan Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) yaklaşan yarıyıl tatili için hazırlıklarını tamamladı.

Eğitim öğretim dönemlerinde ücretsiz kurs ve eğitimleri ile öğrencileri yalnız bırakmayan KAYMEK, tatil dönemlerinde de her yaş grubundan öğrenciye yönelik olarak hazırladığı eğlendirici ve öğretici içerikler sunan etkinlikleri ile gençlerin tatillerini en iyi şekilde geçirmelerine katkı sunuyor.

Bu kapsamda KAYMEK tarafından 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılının 19 Ocak’ta başlayacak yarıyıl tatili için çocuklara yönelik olarak Yarıyıl Tatil Akademisi düzenlenecek.

Kayıtları devam eden akademide; 6-12 yaş arası çocuklara yönelik ‘Çocuk Oyun Etkinlikleri’ 20-22 Ocak günlerinde, 10 yaş ve üzeri gençlere yönelik ‘Anlayarak Hızlı Okuma’ kursu ise 19-31 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Yarıyıl Tatil Akademisi’nde yine çocuklara yönelik Çini ‘Çamur Tornası ile Obje Yapımı’ etkinliği ve ‘Çini Workshop’ etkinliği 20-22 Ocak, ‘Anne Çocuk Mutfakta’ etkinliği 22 Ocak, ‘Baba Çocuk Mutfakta’ etkinliği ise 24 Ocak’ta düzenlenecek.

Ücretsiz etkinliklere kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar, www.kaymekonline.com internet adresi üzerinden, başvurular için son tarih olarak belirlenen 10 Ocak'a kadar işlemlerini gerçekleştirebilecek.