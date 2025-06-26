Kaymek'ten Yıl Sonu Sanat Şölenleri: Hacılar ve İncesu'dan Eserler Sergilendi

Hacılar Sosyal Yaşam Merkezi'nde Sanat Dolu Bir Gün

Hacılar Sosyal Yaşam Merkezi'nde düzenlenen "Yıl Sonu Sergisi", yoğun bir katılımla açıldı. Açılışta Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Büyükşehir Belediyesi İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Erkan Küp ve birçok vatandaş yer aldı. Sergide, farklı branşlarda hazırlanan toplam 660 eser, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Kursiyerlerin yıl boyunca gösterdiği çaba ve yaratıcılık, sergide açıkça gözlemlendi.

İncesu'da Kâğıt Rölyef Sergisi

İncesu Sosyal Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen Kâğıt Rölyef kursunun yıl sonu sergisi de büyük ilgi gördü. Açılışa İncesu Kaymakamı Ömer Said Karakaş, İncesu İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Malkoçoğlu ve diğer yetkililer katıldı. Sergide, kursiyerlerin titizlikle hazırladığı 362 özgün eser sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Bu etkinlik, hem kursiyerlerin emeğini taçlandırdı hem de vatandaşlarla sanatı buluşturdu.

Bu yıl sonu sergileri, Kayseri'de sanatın ve eğitimin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Sanatseverler, kursiyerlerin yaratıcılığına hayran kalırken, bu tür etkinliklerin devam etmesi gerektiği vurgulandı.