KAYMEK UZEM'im Kurs Kayıtları Devam Ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK A.Ş.'nin eğitim alanında yapılan çalışmaları çerçevesinde KAYMEK Uzaktan Eğitim Merkezi'nin (UZEM) birçok alanda gerçekleştireceği kursları için kayıtlar devam ediyor.

PAYLAŞ
  • 02.02.2023 10:18
  • Güncelleme: 02.02.2023 11:07
  • 81
KAYMEK UZEM'im Kurs Kayıtları Devam Ediyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK A.Ş.’nin eğitim alanında yapılan çalışmaları çerçevesinde KAYMEK Uzaktan Eğitim Merkezi’nin (UZEM) birçok alanda gerçekleştireceği kursları için kayıtlar devam ediyor.

Kentte eğitim ve kursların öncü kuruluşu KAYMEK, UZEM birimi ile binlerce vatandaşa dokunmayı sürdürüyor. KAYMEK UZEM ile zaman ve mekânı ortadan kaldıran Büyükşehir Belediyesi, uzaktan eğitim ile kursiyerlerin derslere canlı olarak ve videolar aracılığıyla ulaşabilmelerini sağlıyor. Her zaman kaliteli eğitime etkin bir katkı sunma hedefiyle faaliyetlerini yürüten Büyükşehir Belediyesi, KAYMEK UZEM ile uzakları yakın ediyor. Buna göre LGS-YKS, KPSS Lisans, KPSS Eğitim Bilimleri, Türk İşaret Dili (Temel Seviye), Evde Hasta Yaşlı Bakım Eğitimi, Çocuklar İçin Temel Seviye İngilizce (13-16 Yaş), 0-72 Ay Çocuklarda Sosyal ve Duygusal Gelişim kurslarında kayıtlar devam ediyor. KAYMEK Uzaktan Eğitim Merkezi’nde dersler online yapılacak. Kursiyerler, detaylı bilgi ve kurs kaydı için www.kaymekonline.com adresini ziyaret edebilecek.

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Hakkımı helal etmiyorum' dediği 5 Kayseri milletvekili

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ‘Hakkımı helal etmiyorum’ dediği 5 Kayseri milletvekili

Melikgazi'nin Futbol Kursu ile Çocuklar Daha Verimli Zaman Geçiriyor

Melikgazi'nin Futbol Kursu ile Çocuklar Daha Verimli Zaman Geçiriyor

Büyükkılıç'tan OSB Başkanlarıyla Değerlendirme Toplantısı

Büyükkılıç'tan OSB Başkanlarıyla Değerlendirme Toplantısı

Şehit babasından 6'lı masanın ortak mutabakat metnine sert tepki: 'Bu Türkiye'nin ayaklarına pranga vurma mutabakatıdır'

Şehit babasından 6'lı masanın ortak mutabakat metnine sert tepki: 'Bu Türkiye'nin ayaklarına pranga vurma mutabakatıdır'

Ercan Sarıkaya: 'Satılan ürünlerde kalite ve fiyat dışında çevreci yaklaşımlar da aranmaya başladı'

Ercan Sarıkaya: 'Satılan ürünlerde kalite ve fiyat dışında çevreci yaklaşımlar da aranmaya başladı'

Milletvekili Ataş: ''AKP Kayseri'yi umursamıyor!''

Milletvekili Ataş: ''AKP Kayseri'yi umursamıyor!''

Çok Okunanlar
1
Hamdi Bakan hayatını kaybetti

Hamdi Bakan hayatını kaybetti

2
Bu şehirde 1 şişe su fiyatına, 1 ton su tüketiliyor

Bu şehirde 1 şişe su fiyatına, 1 ton su tüketiliyor

3
İki kardeşi trafik kazası ayırdı

İki kardeşi trafik kazası ayırdı

4
Başkan Büyükkılıç, 'Yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşan belediyelerimiz var'

Başkan Büyükkılıç, “Yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşan belediyelerimiz var”

5
Kayseri'de Taş Çiçek Et Lokantası açıldı

Kayseri’de Taş Çiçek Et Lokantası açıldı

6
Kayseri'de vatandaşlar tepkili, dinamit fabrikası istenmiyor

Kayseri’de vatandaşlar tepkili, dinamit fabrikası istenmiyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Talas'taki eski yetimhane binası Restorasyon Eğitim Merkezi olacak

Talas’taki eski yetimhane binası Restorasyon Eğitim Merkezi olacak

Başkan Çolakbayrakdar: 'Kayseri'nin lezzetlerini glutensiz şekilde uluslararası arenada tanıtacağız'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Kayseri'nin lezzetlerini glutensiz şekilde uluslararası arenada tanıtacağız'

DAHA FAZLA
Hacılar'da Kar Yağışı ile Birlikte Çalışmalar Başladı

Hacılar'da Kar Yağışı ile Birlikte Çalışmalar Başladı

Büyükkılıç'tan Çevre Şehircilik ve İl İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne Ziyaret

Büyükkılıç'tan Çevre Şehircilik ve İl İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne Ziyaret

Talas'ta Yeni Yılın İlk Muhtarlar Toplantısı

Talas'ta Yeni Yılın İlk Muhtarlar Toplantısı

'Erciyes'i önümüzdeki dönemde termal turizmle de buluşturacağız'

“Erciyes’i önümüzdeki dönemde termal turizmle de buluşturacağız”

Üç akrabasını öldüren firari sanığın yargılanmasına devam edildi

Üç akrabasını öldüren firari sanığın yargılanmasına devam edildi