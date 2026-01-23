KAYMEK Yarıyıl Tatil Akademisi

Yarıyıl Tatil Akademisi, her yaş grubundan öğrencilere yönelik eğlendirici ve öğretici içerikler sunarak dikkat çekti. Çocuklar, etkinlikler sayesinde ‘Çocuk Oyun Etkinlikleri’, ‘Anlayarak Hızlı Okuma’ kursu, ‘Çamur Tornası ile Obje Yapımı’ ve ‘Anne Çocuk Mutfakta’ gibi çeşitli atölyelerde hem eğlendi hem de yeni beceriler edindi.

Katılımın ücretsiz olduğu bu akademi, öğrencilere el sanatları ile birlikte yeni arkadaşlıklar ve özgüven kazandırarak tatillerini verimli bir şekilde geçirmelerine olanak tanıdı. Ayrıca, etkinliklere katılan veliler de el sanatları atölyelerine katılarak keyifli zaman geçirdiler.

Yarıyıl Tatil Akademisi, çocukların coşkusunu ve mutluluğunu artırırken, veliler de bu etkinlik için düzenleyicilere teşekkürlerini ilettiler. Bu tür etkinlikler, öğrencilerin gelişimine katkı sağlarken, aynı zamanda toplumsal bağları güçlendirmeye de yardımcı oluyor.