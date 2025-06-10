KAYMEK Yaz Kursları İçin Kayıtlar Başlıyor

KAYMEK, 2025 yaz dönemi için geniş bir eğitim yelpazesi hazırladı. 10 Haziran'da başlayacak kayıtlar, 30 Haziran'da sona erecek. Kurslar, tamamen ücretsiz olarak sunulacak ve çocuklardan gençlere, yetişkinlerden teknoloji meraklılarına kadar herkesi kapsayacak.

Çocuklar ve Gençler İçin Fırsatlar

8-14 yaş arası çocuklar için özel olarak düzenlenen Yaz Okulu programı, eğlenceli ve öğretici etkinliklerle dolu bir yaz tatili sunacak. Ayrıca, gençler için İngilizce kursları ve Blok Tabanlı Robotik Kodlama kursları da yer alacak. LGS ve YKS hazırlık programları, sınav döneminde destek sağlayacak.

Yetişkinler İçin Zengin İçerik

Yetişkinler, bilişim, el sanatları, yabancı diller ve kişisel gelişim gibi birçok alanda eğitim alabilecek. KAYMEK, meslek edinme ve kişisel gelişim konularında da katılımcılara çeşitli fırsatlar sunarak yetkinliklerini artırmayı hedefliyor.

Kayıt işlemleri, www.kaymekonline.com adresinden online olarak gerçekleştirilebilecek. Kontenjanlar sınırlı olduğundan, erken kayıt yapılması öneriliyor. KAYMEK Yaz Kursları, Kayseri'deki vatandaşlara eğitici bir yaz tatili geçirme imkânı sunuyor.