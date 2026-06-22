Kaymek Yaz Kursu Kayıtları Başladı

Büyükşehir Belediyesi’nin eğitim, kültür ve sanat alanındaki lokomotif kuruluşu Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın hayat boyu öğrenme vizyonu doğrultusunda vatandaşlara yönelik eğitim faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

Eğitimden kültür ve sanata kadar geniş bir yelpazede nitelikli hizmetler sunan KAYMEK, yaz döneminde açacağı sanat ve mesleki eğitim kurslarıyla her yaştan vatandaşı yeni beceriler kazanmaya davet ediyor. Tamamı ücretsiz olarak gerçekleştirilecek kurslar, bireylerin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sunarken, üretken ve donanımlı bireylerin yetişmesine de destek olacak.

Kayseri’nin kültür ve sanat hayatına önemli katkılar sağlayan KAYMEK, aynı zamanda TÜRKSOY tarafından 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilen Kayseri’nin kültürel kimliğinin güçlenmesine yönelik çalışmalarını da sürdürüyor. Eğitim ve kültür alanındaki başarılı projeleriyle dikkat çeken kuruluş, vatandaşların bilgi, beceri ve yeteneklerini geliştirmelerine yönelik fırsatlar sunmaya devam ediyor.

“Yeni beceriler, yeni hedefler ve güzel bir yaz” anlayışıyla hazırlanan yaz dönemi kurs programlarında birçok farklı branş yer alırken, kurslara katılmak isteyen vatandaşlar kayıt işlemlerini kaymekonline.com adresi üzerinden gerçekleştirebiliyor.

Kontenjanların sınırlı olduğu kurslara yoğun ilgi beklenirken, Büyükşehir Belediyesi vatandaşları kayıt işlemlerini gecikmeden tamamlamaya davet etti.