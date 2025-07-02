KAYMEK Yaz Okulu ile 10 Bin Öğrenciye Ücretsiz Eğitim Fırsatı

KAYMEK Yaz Okulu, Genç KAYMEK Gençlik Merkezleri’nde 3 bin 65 öğrenciye Kur’an-ı Kerim, Değerler Eğitimi, Robotik Kodlama, İngilizce ve akademik dersler sunuyor. Ayrıca, 8. sınıfa geçen öğrencilere LGS hazırlık, lise son sınıf ve mezunlara YKS hazırlık kursları veriliyor.

Sanat ve Mesleki Eğitim Kurs Merkezleri’nde ise yetişkinler için 57, çocuklar için 32 farklı branşta kurs imkânı sağlanıyor. Robotik kodlama, yapay zekâ, resim ve yaratıcı drama gibi çağdaş eğitimlerle toplamda 4.864 kişi destekleniyor.

Spor ve Kültürel Etkinlikler

İlçe Sosyal Yaşam Merkezleri’nde düzenlenen etkinlikler sayesinde 2 bin 980 kişi futbol, yüzme, jimnastik, okçuluk ve yabancı dil gibi 38 branşta sportif faaliyetlere katılıyor. Her hafta düzenlenen etkinliklerle 8-14 yaş grubu öğrenciler, bilim merkezleri gezisi, hayvanat bahçesi ziyareti, müze turları ve yüzme dersleri gibi aktivitelerle hem öğreniyor hem de eğleniyor.

Eğitime Verilen Önem

KAYMEK Yaz Okulu, sosyal belediyecilik anlayışıyla eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla hayata geçirildi. Dr. Memduh Büyükkılıç, eğitimin toplumun kalkınmasındaki önemine vurgu yaparak, “Kayseri’nin her ferdine eşit ve kaliteli eğitim hizmeti sunmak önceliğimiz. KAYMEK Yaz Okulu ile bireylerin akademik ve sosyal gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyoruz” dedi.

KAYMEK Yaz Okulu, 2025 yazında gençler, çocuklar ve yetişkinler için yeni eğitim ufukları açmaya devam ediyor.