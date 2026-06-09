KAYMEK Yaz Okulu Kayıtları Başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren ve eğitim alanındaki çalışmalarıyla şehrin adeta 6’ncı üniversitesi olarak nitelendirilen Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), her yaş grubuna yönelik eğitim faaliyetlerine bir yenisini daha ekledi. KAYMEK tarafından geleneksel hale getirilen Yaz Okulu programı için kayıtlar başladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın öncülüğünde eğitime, kültüre ve sosyal gelişime yönelik projelerini sürdüren KAYMEK, çocukların yaz tatilini hem eğitici hem de keyifli etkinliklerle değerlendirebilmeleri amacıyla kapsamlı bir yaz okulu programı hazırladı.

8 Haziran’da başlayan ve 30 Haziran’a kadar devam edecek kayıt sürecinde öğrenciler; sanat, spor, kültürel ve sosyal faaliyetlerden oluşan zengin kurs seçenekleri arasından ilgi alanlarına uygun programlara katılabilecek. Yaz Okulu kapsamında çocuklar yeni beceriler kazanırken sosyal gelişimlerine katkı sağlayacak etkinliklerle de buluşacak.

Eğitimden kültüre, sanattan spora kadar birçok alanda sunduğu nitelikli hizmetlerle Kayserililerin takdirini kazanan KAYMEK, Yaz Okulu programıyla çocukların yaz dönemini verimli, üretken ve eğlenceli bir şekilde geçirmelerine katkı sunmayı hedefliyor.

KAYMEK Yaz Okulu programına ilişkin detaylı bilgi ve kayıt işlemleri www.kaymekonline.com adresi üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, geleceğe değer katan eğitim anlayışıyla çocukların gelişimine destek olmaya ve her yaştan vatandaşı nitelikli eğitim hizmetleriyle buluşturmaya devam ediyor.