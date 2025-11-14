Kaymek Yeşil Mahalle Tesisleri Yenileniyor

Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı Teknik, Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü tarafından KAYMEK Yeşil Mahalle Sosyal Tesisleri’nde bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor.

Günün koşulları ve ihtiyaçlar doğrultusunda tesis içerisinde tadilat işlemleri de gerçekleştiren ekipler çalışmayı tamamladığında KAYMEK Yeşil Mahalle Sosyal Tesisleri, Kayserililere daha nezih bir ortamda çok daha verimli bir şekilde hizmet verme potansiyeline sahip olacak.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, çalışmayı kısa sürede tamamlayarak tesisi yeniden hizmete açmayı planlıyor.