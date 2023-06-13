KAYMEK Yılsonu Programı Yapıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı KAYMEK Yıl Sonu Programı’na katıldı. Başkan Büyükkılıç, gerek merkezde gerekse 16 ilçede KAYMEK’in ses getirdiğini söylerken, Vali Çiçek ise “Kayseri’ye deli gibi âşık olan Memduh Büyükkılıç’a çok şey borçluyuz” dedi.

KAYMEK A.Ş. yoğun bir eğitim-öğretim yılını daha geride bıraktı. KAYMEK Gençlik Merkezleri’nde yıl boyunca 4’üncü sınıftan 12’nci sınıf ve mezun gruplara kadar olan öğrencilere akademik ders takviyeleri, sınavlara hazırlık kursları, etüt ve soru çözümleri, deneme sınavları, akıl oyunları, kulüp faaliyetleri, öğrenci koçluğu, yarışmalar, seminerler, sosyal, sanat ve kültürel faaliyetler gerçekleştirdi. Bu çerçevede 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı, KAYMEK Yıl Sonu Programı gerçekleştirildi. Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen KAYMEK Gençlik Merkezleri Eğitim-Öğretim Yılı Kapanış Programı’na Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Türk Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli, Genel Sekreter Yardımcıları Serdar Öztürk ve Ali Hasdal ile daire başkanları, KAYMEK eğitmenleri, öğrenciler ve aileleri katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve Vali Gökmen Çiçek, tören alanında Türk bayrakları, halk oyunları ve mehteran marşları ile karşılandı. Program öncesi, Başkan Büyükkılıç ve Vali Çiçek, Değer Gençlik Merkezi ile Robotik Kodlama Atölyesi’nin yıl boyunca hazırladığı ve programda sergilenen ürünleri ilgiyle inceledi. Mehteran gösterisi ile başlayan programda, saygı duruşunda bulunulmasını ve İstiklal Marşı’nın ardından öğrenci Muhammed Yasir Doğanay tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleşti. Programda konuşan Başkan Büyükkılıç, “Bu gençler bir harika, alnınızdan öpüyorum. İyi ki varsınız, bizleri bir araya getiren KAYMEK’imizin kıymetli yöneticilerine, genel sekreter yardımcımıza teşekkür ediyorum” dedi. Büyükkılıç, Teknofest gençliği vurgusu yaparak; “Allah’a şükürler olsun, sizleri bir harfin içine sığdırmak isteyenlere inat, siz ‘biz teknofest gençliği, Teknofest kuşağıyız’ diyorsunuz. Sizleri alkışlıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın önem verdiği Teknofest gençliği olarak sizleri alnınızdan öpüyoruz, iyi ki varsınız. Kayseri’mizde 21 tesisimizle, gerek merkezde gerek taşrada 16 ilçemizde KAYMEK her yerden ses getiriyor. Sizlerin sosyalleşmesi, kültürel, eğitim, sportif açıdan her türlü donanımla özgüven içerisinde olmanız için yöneticilerimiz gece gündüz demeden çırpınıyor. Değerli mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak uyum ve dayanışma içerisinde gece gündüz demeden çalışmalar yaptıklarını söyleyen Başkan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Ay yıldızlı bayrağımıza daha yukarı göndere çekmek için hep beraber el birliği ile çalışacağız. Her zaman sizlere yakışır bir Kayseri, sizleri bağrına basan bir Kayseri, sizlerin gurur duyduğu bir Kayseri ile buluşturmaya çalışacağız. Güvenerek sizleri bize teslim eden velilerimize özellikle teşekkür ediyorum. Değerler eğitimi dâhil, her türlü donanımla bu gençlerimizi buluşturmak, zamanlarını en güzel şekliyle değerlendirmek, onları ülkemizin geleceğine imza atacak şekilde hazırlamak için Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekibi olarak Sayın Valimizin talimatlarıyla, uyum ve dayanışma içerisinde bu çalışmaları yapıyoruz. Daha fazla yapacağımızdan hiç şüpheniz olmasın.”

Vali Gökmen Çiçek ise KAYMEK eğitim faaliyetlerinden dolayı Başkan Büyükkılıç’ı alkışladığını belirterek; “Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin KAYMEK diye bir teşkilatı olmasından dolayı ve kırsalından şehir merkezine kadar her yerde kurslar açtığı için, her yerde eğitim seferberliği başlattığı için her yerde spor tesisleri açtığı için çok teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımızı alkışlıyorum” dedi. Konuşmasında uyuşturucu ile mücadeleye de ayrı bir parantez açan Vali Çiçek, uyuşturucu ile mücadelede Büyükkılıç ve KAYMEK’in katkısına dikkat çekerek, şunları söyledi;

"Uyuşturucu ile mücadelede emniyetimiz inanılmaz işler yapıyor. Rekor yakalamalar yapıyor. Gençlerimizi zehirlemek isteyen alçakları saklandıkları yerlerde kıskıvrak yakalıyoruz, layık oldukları yerlere, kodeslere tıkıyoruz. O alçakların gençlerimizi zehirlemesine izin vermiyoruz. Ancak eğer gençlerimizi uyuşturucudan bu sene bir önceki seneye daha fazla koruyabildiysek ki öyle görünüyor istatistikler, burada KAYMEK’e çok şey borçluyuz. KAYMEK’in kurslarına çok şey borçluyuz. KAYMEK’in spor kurslarına çok şey borçluyuz. Kayseri’ye deli gibi aşık olan Memduh Büyükkılıç’a çok şey borçluyuz. Yani KAYMEK’in her açtığı kurs sadece sosyalleşmeye katkısı olmuyor, sadece bizi daha kültürlü yapmıyor, gençlerimizi o alçakların elinden kurtarıyor. Gençlerimizi sporla, kültürle, sanatla buluşturarak kötü alışkanlıkların önüne geçiyor. Artık KAYMEK’in ünü Kayseri’nin dışına taştı. İyi ki KAYMEK var, iyi ki Kayseri Büyükşehir Belediyesi var.”

Başkan Büyükkılıç, Vali Çiçek’in isteği üzerine Gesi Bağları türküsünü seslendirdi. Vali Çiçek ve katılımcılar, Başkan Büyükkılıç’a türkü söylediği esnada alkışlarla eşlik ettiler. Programda, öğrenciler, ‘Biz gençler sizi çok seviyoruz’, ‘Gençlere verdiğiniz değer için çok teşekkür ediyoruz’ yazılı dövizler dikkat çekti. 2022-2023 eğitim öğretim yılının sona ermesi vesilesiyle düzenlenen kapanış programında fuaye alanında Değer Gençlik Merkezi ile Robotik Kodlama Atölyesi’nin yıl boyunca ortaya çıkardığı ürünler sergilendi. Bağlama ile solo türkü söylenirken, halk oyunları oynandı. Protokol konuşmalarının ardından şiir okunarak gitar ile solo şarkı söylenen programda koro ile keyifli dakikalar geçiren katılımcılar, “Çanakkale Geçilmez” temasıyla dört adet tiyatro oyununu izledi.