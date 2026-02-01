KAYMOS Başkanı Mehmet Yalçın: 'Bu fuar alanı bize artık yetmiyor'

Yalçın, fuarın gördüğü ilgiyi şu sözlerle özetledi: “Adana, Hatay, Gaziantep, Ankara ve Anadolu’nun birçok şehrinden yoğun talep var. Katılımcılar yerlerini büyütmek istiyor. Şu anda fuar alanı bize yetmiyor. Çadır kurmak gündeme geldi ama kaliteyi düşüreceği için doğru bulmuyoruz. Restoranlarda yer yok, oteller tamamen dolu.”

Kayseri'de mobilya sektörünün lokomotifi olan Erciyes Anadolu Holding'e bağlı markalardan İstikbal, Bellona gibi markalar ve Yataş gibi markalar fuara katılmasalar da mevcut katılımcı firmalar fuar alanını tamamen doldurmuş durumda.

Yeni Fuarlar Yolda

KAYMOS’un gelecek hedefleri arasında yılda 5 ila 6 fuar düzenlemek var. Planlanan fuarlar arasında şunlar yer alıyor:

Ekim ayında ANAMOB Mobilya Fuarı

Ocak ayında KFF Mobilya Fuarı

Mayıs ayında Mobilya Makine ve Teknoloji Fuarı

Mobilya Yan Sanayi ve Kumaş Fuarı

Türkiye’nin en büyük Yatak Fuarı

Bahçe Mobilyaları Fuarı

Ambalaj ve Ambalaj Makinaları Fuarı

Yalçın, Kayseri’nin mobilya üretiminde Türkiye’nin lider şehirlerinden biri olduğunu vurgulayarak, “Yatak üretiminin %75’i, bahçe mobilyalarının %80’i Kayseri’de yapılıyor. Bu potansiyeli fuarlarla taçlandırmak istiyoruz” dedi.

“Şehrin Dinamikleri Sahip Çıkmalı”

Fuarın başarısında Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in büyük katkısı olduğunu belirten Yalçın, “Valimiz ilk günden beri sektörümüzün yanında oldu. Organize Sanayi Bölgesi Başkanımız Mehmet Yalçın, Sanayi ve Ticaret Odası Başkanlarımız da desteklerini esirgemedi. Bu başarı onların da başarısıdır” ifadelerini kullandı.

Yalçın, fuar ve kongre turizminin şehir ekonomisine katkısına dikkat çekerek, “Binlerce yerli ve yabancı turisti Kayseri’ye getiriyoruz. Şehrin ileri gelenlerinin bu başarıya görselde ve sözde sahip çıkmasını bekliyoruz” dedi.

Fuarın organizasyon, tanıtım ve finansal süreçleri Nobel Fuarcılık tarafından yürütüldü.