KAYMOS Başkanı Mehmet Yalçın: “Bu fuar Cumhuriyet tarihinin en büyük fuar organizasyonu”

İstanbul Dünya Ticaret Merkezi’nde 29 Ocak Pazar gününe kadar devam edecek olan İstanbul Mobilya Fuarı’nda, firmalar ürünlerini tanıtıyor. Fuara Kayseri’den de 180’in üzerinde mobilya ve yatak firması katıldı.

Kayseri Mobilyacılar ve Sanayiciler Derneği (KAYMOS) ve Seher Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, 1HA mikrofonlarına fuarı değerlendirdi. Türkiye mobilya sektörünün hızla büyüdüğünü belirten Yalçın, “Fuar her anlamda iyi gidiyor. Herkesin yüzü gülüyor. Şu anda 170’in üzerinde ülkeden ziyaretçi geldi. Belki fuar içerisinde ticaret olmuyor ama esas ticaret fuardan sonra başlıyor. Ticaret yapanda var fuarla birlikte ya da daha sonrasından ciddi bir alım gücü olacak firmaların. Mobilya sektörü hızla büyüyecek inşallah. Türkiye’de mobilya fuarı hızla ilerliyor. Ve biz bu ivmeyi elde ettik. Bizler fuar kültürünü öğrenmeye başladık. Fuar tanışma yeri. Son 3 yılın ardından yapılan girişimler sonrası bu sene daha başarılı bir fuar elde etmeye başladık. Her şeyden önce kaliteli ürün yapıyoruz kaliteli müşteri geliyor. Dünyada pazar büyük. İnşallah gelecek sene bu fuarın 2 katı olacak. Şu anda bulunduğumuz fuarda Cumhuriyet tarihinin en büyük fuar organizasyonu. 2022 yılımda yapılan fuar Cumhuriyet tarihinin en büyük fuarıydı. Bu fuarda o fuardan daha büyük. Gelen ziyaretçilerimiz hem fuarı geziyor hem de İstanbul’u geziyor” ifadelerini kullandı.

‘BU FUARDAN DAHA İYİSİNİ DE İNŞALLAH KAYSERİ’DE ANADOLU FUARIYLA GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ’

Fuarın şehrin tüm dinamiklerine katkı sağladığını belirten KAYMOS Başkanı Mehmet Yalçın, “Biz burada Kayserililer olarak Türkiye mobilyasını temsil ediyoruz. Türkiye’nin gururuyuz. Türkiye mobilyası gün gün modern bir çizgide büyüyor. Biz Kayseri’de şunu vurguluyoruz, kaliteyi ve hizmeti en uygun şekilde dünya standartlarındaki en uygun fiyata veren firmayız. Türkiye’deki yatak üretimin yüzde 702ini üretiyoruz. Yatak ve baza konusunda çok iyiyiz. Mobilyada seri üretimde Türkiye’nin 1 numarasıyız. Kayseri şu anda bahçe mobilyasında da Türkiye’de 1 numara oldu. Biz aslında Kayseri fuarını yapmıyoruz. Anadolu üzerinden fuarı temsil ediyoruz. Bu fuar Kayseri için çok önemli. Dünya da geliri en yüksek olan kongre turizmi ve fuar turizmidir. Bu işte de Avrupa’da 1 numara olan Almanya. Onlar çok ciddi anlamda gelir elde ediyorlar. Yurt dışından ve içinden alıcı olarak gelen müşterilerimiz Kayseri’yi gezebilecek insanlar. Fuar vesilesiyle de şehrin tüm dinamiklerine katkısı oluyor. Biz fuar düzenlerken sadece mobilya satmıyoruz. Bize gelen müşteriler genelde alıcı olanlar. Kendini ispatlamış. Başkanlarımızın ve diğer devlet büyüklerimizin bizim yanımızda olduklarını hissettirmesiyle bizlerde artık daha iyi işler yapacağız. Sektör gelişiyor. Bu fuardan daha iyisini de inşallah Kayseri’de Anadolu Fuarıyla gerçekleştireceğiz. Başarısıyla, birliğiyle en iyi şekilde Kayseri’yi tanıtacağız. Sadece personel sorunumuz var personel sorunumuzu da çözmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.