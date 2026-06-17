KAYMOS Başkanı Yalçın: ‘Fuar alanımız yetişmiyor’

KAYMOS Başkanı Mehmet Yalçın, “Bu yıl bildiğiniz gibi dünya genelinde ekonomik şartların çok zor geçtiği, işte savaşlarla anılan bir dönem oldu. Sizlerin daha iyi bildiği bir anlaşma süreci bitti. Yani geçtiğimiz 6 ay veya 1 yıl süreç gibi bir zamanın içerisinde herkes mobilyadaki ihtiyaçlarını ötelediğinden dolayı biz önümüzdeki fuarın çok başarılı geçireceğine inanıyoruz” dedi.

KAYMOS’ta düzenlenen basın toplantısına, KAYMOS Başkanı Mehmet Yalçın, Nobel Şirketler Grubu Başkanı Erhan Çelik ve KAYMOS yönetim kurulu üyeleri katıldı. Toplantıda -11 Ekim tarihlerinde düzenlenecek 5. Anadolu Mobilya Fuarıyla ilgili açıklama yapan KAYMOS Başkanı Mehmet Yalçın, “Bu yıl bildiğiniz gibi dünya genelinde ekonomik şartların çok zor geçtiği, işte savaşlarla anılan bir dönem oldu. Sizlerin daha iyi bildiği bir anlaşma süreci bitti. Yani geçtiğimiz 6 ay veya 1 yıl süreç gibi bir zamanın içerisinde herkes mobilyadaki ihtiyaçlarını ötelediğinden dolayı biz önümüzdeki fuarın çok başarılı geçireceğine inanıyoruz. Dünya genelinde uluslararası fuarlar değer getirirken bölgesel fuarlar daha çok önem kazanmaya başladı. Biz kaliteli yaptığımız fuarımızda şuna inanıyoruz ki biz bu sene daha iyi iş yapacağız. Neden? Geçtiğimiz 6 aylık sürecin içerisinde ihtiyaçlar ötelendi ve bu ihtiyaçların bugün itibarıyla savaşın son bulması ve düzene girmesiyle herkes bu fuara gelecek. Bizim amacımız Kayseri'de mobilya sektörünün daha iyi, daha başarılı hale nasıl getirebiliriz? Bunun işbirliği içerisindeyiz. Biz burada fuarı başarılı kılabilmek için Erhan Bey'le beraber sürekli oturuyoruz. Hangi ülkelere, nasıl bir çalışma yapalım? Odak noktada nasıl bir müşteri getirelim? Bunun çalışmasını yaparken 36 ülkede odak şehirlerde gerçek alıcılara ulaşmaya çalışıyoruz. Biz Kayseri olarak 20'nci fuarı düzenliyoruz. Son 5 yılın içerisinde işte fuar merkezimizde o modern fuar merkezimizde yaptığımız ANAMOB'da gerçekten çok yol kat ettik ve geldiğimiz sürecin içerisinde fuarımızda yer yok. Bizim geçtiğimiz sene itibariyle bunu da gururla söylüyorum. Maalesef fuarımıza yer yok. Şehir dışında talep var ama alamıyoruz. Çünkü alanımız yetişmiyor. Tabii bunu Kayseri'deki başkanlarımıza iletiyoruz. Bu zamanın içerisinde inşallah ek binalar yapıldığında Kayseri'yi başta mobilya olmak üzere fuar merkezi haline getireceğiz” diye konuştu.

Nobel Şirketler Grubu Başkanı Erhan Çelik ise, “Her ne kadar bu yıl 5’incisi ANAMOB ismiyle yapılsa da 20 yıl aşkın süredir Kayseri'nin mobilyada fuarcılık sektörüne aşina bir geleneği var. Bu da buradaki üretim kapasitesine paralel bir altyapıdan kaynaklanıyor. İlk fuarımızı açarken şöyle bir şey söylemiştim; ‘Biz organizatörüz. Şu an ki mobilya fuarı da mobilya sektörünün fuarı. Biz organizatörüz. En iyi şekilde fuarı açmak, yapmak ve organizasyonun gereklerini yerine getirmekle mükellefiz. Sektör kim? İşte KAYMOS. Bu noktada işbirliği yaptığımız fuarın ortağı olan KAYMOS'la birlikte geride bıraktığımız 5 yıl içerisinde her geçen yıl büyüyen, her geçen yıl gelişen ve artık bir marka olma yolunda hızla adım atan Anadolu Mobilya Fuarı’nın 5'incisine birlik, beraberlik ve ortak eşgüdüm içerisinde çalışma sayesinde geldik. Bunda en büyük katkı sektöründü, üreticilerindi. Eğer bir ürünü sergilemek her ne şatafatı içerisinde, her ne gösteriş içerisinde olursa olsun şayet o ürün kaliteli değilse fiyat performansı açısından cazip değilse bir olur, iki olur, 5 olduğuna göre burada bir tescil de var. Gerideki 20 yılı da göz önünde bulundurarak Kayseri mobilyasının sadece Türkiye'de değil, dünyada ciddi bir yeri var” ifadelerini kullandı.

Sözlerini sürdüren Çelik, şöyle konuştu: “Artık 5. yılına ulaştıktan sonra fuarın markalaşmasıyla alakalı olarak öncelikle Kayseri adına sevindirici bir gelişme olarak şunu mutlaka söylemem gerekiyor. Her ne kadar hali hazırda bir fuar alanı, şehir için hatta iki fuar alanı varsa da üretici özellikle ihracata yönelik fuarlar noktasında ciddi bir eksiklik vardır. Buna sebep olarak da özellikle Anadolu'nun yurt dışından alıcıların gelmesine, dolayısıyla ihracata katkı sunacak fuarlar yapmasına pek imkan olmadığı ifade edilirdi. Ama bugün artık gururla söylüyorum bunu. Dünyada fuarların uluslararası nitelikte olup olmadığını ölçümleyen tek bir çatı kuruluşu var. UFI ve şayet UFI 3 yıl boyunca düzenli olarak bir fuarı gelişimini, kurulumunu, ziyaretçisini, katılımcısını denetledikten sonra uluslararası nitelikte bulursa o fuara UFI logosunu veriyor. Bunu Avrupa'daki ürünlerinde kullanılan CE belgesi gibi düşünebilirsiniz. ANAMOB 5. yılında UFI logosunu aldı. Kayseri'de yapılan mobilya ve kapı fuarları bundan böyle UFI yani uluslararası niteliğe uygun kabul ediliyor. 5 yıl gibi zamanda bunu almış olmak çok güzel bir gelişme.”