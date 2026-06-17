KAYMOS Başkanı Yalçın, 'Kayseri'yi, Anadolu'da fuarlar merkezi haline getireceğiz'

KAYMOS Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği’nde düzenlenen basın toplantısına Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği (KAYMOS) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, Nobel Expo Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Çelik ve basın mensupları katıldı.

Basın toplantısında konuşan KAYMOS Başkanı Mehmet Yalçın, savaşın sona ermesinin ardından önümüzdeki fuarın çok daha başarılı geçeceğine inandıklarını belirterek, “Bu yıl bildiğimiz gibi ekonomik şartların dünya genelinde çok zor geçtiği, savaşlarla anılan bir dönem. Son 6 ay ya da bir yıllık süre içerisinde mobilyadaki ihtiyaçlarını ertelediğinden dolayı biz önümüzdeki fuarın çok daha başarılı geçeceğine inanıyoruz. Dünya genelinde uluslararası fuarlar değer getirirken bölgesel fuarlar daha çok önem kazanmaya başladı. Bizim Kayseri’de yaptığımız Anadolu’daki en büyük fuarı biz bu sene daha iyi yapacağız. Geçtiğimiz 6 ay içerisinde ihtiyaçlar ötelendi. Savaşın son bulmasıyla herkes bu fuara gelecek. Bizim amacımız Kayseri’de mobilya sektörünü daha iyi daha başarılı hale nasıl getirebiliriz, iş birliği içerisindeyiz. Biz burada fuarı başarılı kılabilmek için Erhan Beyle ve ekiple beraber hangi ülkelere nasıl bir çalışma yapalım derken 36 ülkedeki odak şehirlerde gerçek alıcılara ulaşmaya çalışıyoruz. Biz bu fuarın 20’incisini düzenliyoruz, son 5 yılını modern fuar alanımızda ANAMOB’la gerçekten çok yol kat ettik ve geldiğimiz sürecin içerisinde fuarımızda yer yok. Bizim geçtiğimiz sene itibariyle bunu gururla söylüyorum, maalesef fuarımızda yer yok. Şehir dışından talep var ama alamıyoruz, çünkü alanımız yetişmiyor. Bu zaman içerisinde inşallah ek binalar yapıldığında Kayseri’yi başta mobilya olmak üzere Anadolu’da fuarlar merkezi haline getireceğiz” dedi.

Nobel Expo Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Çelik ise, “İlk fuarımızı açarken şöyle bir şey söylemiştik, biz organizatörüz. Şu andaki mobilya fuarı da mobilya sektörünün fuarı, biz organizatörüz. En iyi şekilde fuar açmak, yapmak ve organizasyonun gerekliliklerini yerine getirmekle mükellefiz. Sektör kim, KAYMOS. Fuarın ortağı olan KAYMOS’la birlikte geride bıraktığımız 5 yıl içerinde her geçen yıl büyüyen, her geçen yıl gelişen ve artık bir marka olma yolunda hızla adım atan ANAMOB’un beşincini birlik, beraberlik ve ortak eşgüdüm çalışma sayesinde geldik. Bunda en büyük katkı sektöründü, üreticilerindi. Eğer bir ürünü sergilemek her ne şatafat içerisinde her ne gösteriş içerisinde olursa olsun şayet o ürün kaliteli değilse fiyat performans açısından cazip değilse bir olur iki olur. Beş olduğuna göre burada bir tescilde var. Gerideki 20 yılı da göz önünde bulundurarak Kayseri mobilyasının sadece Türkiye’de değil dünyada ciddi bir yeri var. Bu fuar beşinci, Kayseri’deki mobilya fuarlarının 20. yılını geride bırakmış olarak biz net bir şekilde bunu görüyoruz” şeklinde konuştu.