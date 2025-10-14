Kaynı tarafından öldürülen şahsın kardeşi, duruşma sonrası açıklama yaptı

Olay, 3 Mart 2024 tarihinde saat 17.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Mimsin Şirintepe Mahallesi'nde meydana geldi. Y.K. ile eniştesi S.T. arasında kavga çıktı. Y.K. yanında getirdiği tabancayla eniştesini vurduktan sonra otomobil ile üzerinden geçerek olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri S.T.’nin hayatını kaybettiği belirledi. Y.K ise yakalanarak gözaltına alındı. Y.K. hakkında müebbet hapis istemi ile dava açıldı.

Karar duruşmasında sanık Y.T. mahkeme heyeti tarafından ‘Haksız tahrik altında kasten öldürme’ suçundan 18 yıl ‘ruhsatsız silah taşıma’ suçundan ise 1 yıl 6 ay hapis ve Bin 500 TL idari para cezasına çarptırıldı. Toplam 19 yıl 6 ay hapis cezası alan sanığın yeniden yargılanmasına başlandı.

Duruşma sonrası olayda hayatını kaybeden S.T.’nin kardeşi Nazan Temel açıklama yaptı. Nazan Temel, “Olayda öldürülen S.T.'nin kardeşiyim. Ben adalet istiyorum. Türkiye'de adalet olduğuna güvenmek istiyorum. Ağabeyime 14 kurşun sıkıldı. Ölmüş adamın üzerine tekrardan şarjör doldurup kafasına sıkıldı. Ağabeyim öldürüldükten sonra üzerinden tekrardan arabayla geçildi. Ben size soruyorum. Bu ölümün karşılığı sadece 18 yıl mı? Ölen adamın hakkını kim savunacak? Bunun çocukları ne oldu? Niye hiç araştırılıp sorulmuyor? Bu kadar cezayı biz az buluyoruz, itiraz ediyoruz. Yüce adalete de güvenmek istiyoruz” dedi.