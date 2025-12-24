KAYOTED Başkanı Erdal'dan Vekil Cıngı'ya destek açıklaması

KAYOTED Başkanı Murat Erdal, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı'nın Erciyes ile ilgili TBMM'de yaptığı konuşmaya gelen tepkileri eleştirdi.

Başkan Erdal, "Kayseri Milletvekilimiz Sayın Murat Cahid Cıngı’nın geçtiğimiz günlerde TBMM’de Erciyes ile ilgili yaptığı bilgilendirme, maalesef bazı ulusal yayın kuruluşları tarafından siyasi malzeme hâline getirilmiş; “kayak” ve “ekmek” unsurları üzerinden vekilimizi hedef alan açıklamalarda bulunulmuştur. Öncelikle Kayseri turizmcileri olarak, vekilimizin kariyerinin büyük bir bölümünün Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinde geçtiğini; Erciyes Master Planı’nın uygulanmasında ve Erciyes’in uluslararası arenada bir marka hâline gelmesinde bireysel anlamda çok büyük katkıları olduğunu belirtmek isteriz. Bacasız sanayi olarak anılan turizm, ülkemizin en büyük gelir kaynaklarından biri olmakla birlikte, kış turizminin bu gelirdeki payı da azımsanmayacak ölçüdedir. Erciyes, başka bir deyişle “kayak”, on binlerce insan için bir “ekmek kapısı” durumundadır. Vekilimizi doğrudan hedef alarak haber yapan yayın kuruluşlarının asıl endişesi “ekmek” ise, kendilerini acilen Erciyes’in reklamını yapmaya ve daha fazla ekmek üretilmesine katkı sağlamaya davet ediyoruz. Bu vesileyle Kayseri Otelciler Derneği olarak Sayın Murat Cahid Cıngı’nın her daim yanında olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz" ifadelerini kullandı.