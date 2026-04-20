KAYPİDER Heyeti 'Chinaplas 2026 Fuarı' için Şanghay'da

Kayseri Plastik Sanayiciler Derneği (KAYPİDER) Başkanı Yunus Tarla ve dernek üyeleri, 21-24 Nisan 2026 tarihleri arasında 38’inci kez gerçekleştirilecek olan Chinaplas 2026 Fuarı’na katılmak Çin Halk Cumhuriyeti’nin Şanghay kentine gittiler. 

Çin temasları ile ilgili bilgiler aktaran KAYPİDER Başkanı Yunus Tarla, “Chinaplas dünyanın en büyük plastik fuarlarından bir tanesi. Yeni teknolojilerin, üretim yöntemlerinin yerinde görülmesi ve sektördeki trendleri yakından takip etmek için fuar boyunca burada olacağız.  Bu fuarın şehrimiz, ülkemiz ve sanayicilerimiz için çok verimli olacağına inanıyoruz” dedi.

Bakmadan Geçme

Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler Kayseri'de anıldı
Kahramanmaraş’taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler Kayseri’de anıldı
Kayseri'de Kitap Fuarına 3 günde 269 bin ziyaretçi
Kayseri’de Kitap Fuarına 3 günde 269 bin ziyaretçi
Yahyalı'da sel hayatı olumsuz etkiledi
Yahyalı’da sel hayatı olumsuz etkiledi
Kurban vekalet ücretleri belli oldu
Kurban vekalet ücretleri belli oldu
Kayserili Jandarma kursiyeri Kenan Çakır, Kastamonu'da vefat etti
Kayserili Jandarma kursiyeri Kenan Çakır, Kastamonu’da vefat etti
Milletvekili Cıngı, 'Bina görevlilerinin çalışma şartlarının iyileştirilmesi sosyal adaletin gereği'
Milletvekili Cıngı, “Bina görevlilerinin çalışma şartlarının iyileştirilmesi sosyal adaletin gereği”
