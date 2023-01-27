KAYRED Kayseri Açık Hava Reklam Derneği sektörel eğitimine devam ediyor

Programda kutu harf bant bükme makinaları ile metal lazer kaynak makinaları sektör temsilcilerine tanıtılıp eğitim verildi. Program hakkında bilgi veren yönetim kurulu başkanı Ali yunusoğlu “Derneğimiz olarak öncelikli faaliyetlerimiz arasına Sektörümüzün eğitimi aldık. Geçen yıl dijital baskı, uv baskı, Süblimasyon baskı teknikleri ile birlikte başlattığımız eğitim seminerine akademik seviyede Orta Doğu Teknik Üniversitesinden hocalarımızın katılımıyla “kent estetiği ve tabelalar” konulu konferans ile devam etti. Şimdi ise burada Sokaklarda her bir binanın yüzlerinde gördüğümüz şehre görsel güzellik katan Aydınlatmalı tabelaların kalitesini ve estetiğine artırmak için bu tür programlar düzenliyoruz. Firmalarımızın teknolojik gelişimine destek olmak bununla birlikte yeniliklere hızlı adapte olabilmeleri konusunda destek sağlamak amacıyla Yaptığımız programlar yoğun ilgi ile karşılaşıyor. Derneğimiz 60’tan fazla üyesi ile sadece Kayseri’ye değil çevre illere de hitap etmektedir.” Dedi.