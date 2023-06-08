KAYRED, Reklamcılık Teknolojisini Tanıttı

KAYRED Kayseri Açıkhava Reklamcılar Derneği, reklamcılık sektöründe büyük bir heyecanla beklenen Roland UV ve solvent dijital baskı makinelerinin tanıtımını gerçekleştirdi. Etkinlik, Promakim Makine'nin destekleriyle Kayseri'de düzenlendi ve sektördeki önde gelen isimleri bir araya geldi.

Roland dijital baskı makineleri, reklamcılık sektöründe yeni bir dönemi başlatmak için etkileyici bir şekilde tanıtıldı. Etkinlik, Japonya'dan gelen Roland temsilcisi eşliğinde gerçekleştirilen sunumlar, ürün sergisi ve demo gösterileriyle katılımcılara teknolojinin sınırlarını zorlama ve yaratıcılıklarını geliştirme fırsatı verdi.

KAYRED Kayseri Açıkhava Reklamcılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali YUNUSOĞLU, etkinlikle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Yapılan etkinliğe Nevşehir, Aksaray, Konya ve Adana illerinden sektörün önde gelen temsilcileri ile birlikte gerçekleştirdiğimiz gala yemeğimize rağbet oldukça fazla idi. Dijital baskı makinelerinin tanıtımı etkinliği sektörümüz için bir kilometre taşıdır. Katılımcılarımız, dijital baskı makinelerinin sağladığı inanılmaz yetenekleri ve kreatif potansiyelini yakından gözlemleme fırsatı buldu. Bu etkinlik, sektördeki işbirliklerini güçlendirmek ve yeniliklere odaklanmak adına önemli bir platform sağladı" dedi.

Etkinliğin başarısında emeği geçen Promakim Makine'ye ve programa Japonyadan gelerek ileri teknolojik bilgileri aktaran Roland temsilcisine teşekkürlerini ileten Başkan Yunusoğlu, aynı zamanda etkinliğe katılan tüm profesyonellere de minnettarlığını dile getirdi. Etkinlik, sektördeki yenilikleri takip etme ve işbirliklerini güçlendirme konusunda önemli bir adım olmuştur.

KAYRED Kayseri Açıkhava Reklamcılar Derneği'nin hedefi, reklamcıların sektördeki liderliğini pekiştirmesine ve reklamcılık sektöründe yeni ufuklara ulaşmasına katkı sağlamaktadır.

