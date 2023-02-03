KAYSARDER yeni Başkanı Demircioğlu, görevi İncetoprak'tan devraldı

 Yapılan 25'inci olağan genel kurul sonrasında Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği (KAYSARDER) Başkanı seçilen Cemal Demircioğlu, Adnan İncetoprak'tan görevi devraldı.

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  • 03.02.2023 17:36
  • Güncelleme: 03.02.2023 17:36
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KAYSARDER yeni Başkanı Demircioğlu, görevi İncetoprak'tan devraldı

Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanlığına 28 Ocak 2023 tarihinde yapılan genel kurul sonrasında Cemil Demircioğlu 129 oy alarak başkanlığı kazandı. Demircioğlu, bugün 2018 yılından bu yana görevi sürdüren Adnan İncetoprak'tan görevi devraldı.

Yeni başkan Demircioğlu yaptığı açıklamada ise, "28.01.2023 tarihinde yapılan olağan genel kurulumuz, üyelerimize hayırlı olsun. Bizlere bu önemli görevi veren esnaflarımıza şahsım ve yönetim kurulum adına teşekkür ediyorum. Derneğimizi ve siz değerli esnaflarımızı en güzel şekilde temsil edeceğiz. Seçim döneminde de söylediğimiz gibi önceliğimiz birlik ve beraberliğimizi sağlamak, sonrasında 'Sözün Altın' olduğu dönemleri yeniden hep birlikte getirmek olacak. Tüm meslektaşlarıma yeniden teşekkür ediyor. Hayırlı işler diliyorum. 2018-2023 yılları arasında dernek başkanımız olarak değerli hizmetler veren Adnan İncetoprak başkanıma ve yönetimine şahsım ve yönetim kurulum adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

1ha

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