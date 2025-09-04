Kayseispor'un 3 maçlık programı belli oldu
Kayserispor'un 5 ve 6'ıncı haftalardaki oynayacağı müsabakalar ile ilk hafta oynaması gereken ve ertelenen Beşiktaş maçının tarihi belli oldu.
TFF Süper Lig’de 5 ve 6’ıncı haftalar ile 1’inci hafta ertelenen maçların tarihlerini açıkladı. Kayserispor’un 5’inci hafta evinde Göztepe ile 14 Eylül Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabaka saat 17.00’de başlayacak. Kayseri ekibi 6’ncı hafta Antalyaspor ile ise 20 Eylül Cumartesi günü karşılaşacak. Müsabakanın başlama saati 20.00 olarak açıklandı. Kayserispor, 1’inci hafta oynaması gereken ve ertelenen Beşiktaş maçını 24 Eylül Çarşamba günü oynayacak.