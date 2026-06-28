Kayser Turizm Ödülleri için Halk Oylaması

KAYOTED 2. Kayseri Turizm Ödülleri 2026 kapsamında halk oylaması başladı. Halk oylaması 26.06.2026 - 28.06.2026 Pazar günü saat 00.00'a kadar https://basvuru.kayoted.com/Oylama sitesi üzerinden yapılabilecek.

Kayser Turizm Ödülleri için Halk Oylaması

Kayseri Otelciler Derneği (KAYOTED) tarafından 2.’si düzenlenen  Kayseri Turizm Ödülleri 2026 kapsamında halk oylaması başladı. Halk oylaması 26.06.2026 - 28.06.2026 Pazar günü saat 00.00’a kadar https://basvuru.kayoted.com/Oylama sitesi üzerinden yapılabilecek.

2026 Turizm Ödülleri Tanıtım Ödülleri’ndeki finalistler:

Yılın Köşe Yazısı: Değer Katan Girişimci Kadınlar Derneği / Aynur Tokgöz, Furkan Mustafa Onursoy

Yılın Sosyal Medya Hesabı: Bilge Taşdemir, Damla Baytar, Erdem Havur / Visit Kayseri, fromcappadocia / Kapadokya Alan Başkanlığı, Hasan Bütün / ressamdogada, İbrahim Köse - Zirve_deki, İzlekayseri, Mehmet İnan - Fatih Keklikoğlu, Muhammed Emin Gürpınar, Muharrem Ekincioğlu (Kıvırcık Yollarda), Yakup Can Bulut / kesfet_kayseri, Yılmaz Çelik

Yılın Sosyal Medya İçeriği: Caner Yılmaz, Deniz Ekren, Hasan Bütün / ressamdogada, Neriman Şeyma Demirci, Ömer Faruk Yeltekin, Umut Süllü

Yılın Sosyal Medya Görseli: Betül Türksoy, Hasan Bütün / ressamdogada, Ömer Faruk Yeltekin, Zamantı Kano

Yılın Turizm Rehberi: DHA- Samed Aydın Sun, HarunBey Döner, İhlas Haber Ajansı / Turan Bulut, İhlas Haber Ajansı / Eren Kan, Ömer Güneş / Turizm Post

Yılın Turizm Tanıtım Filmi / Videosu: Buğrahan Güçlü / Asistanın, Mehmet Bedir, Umut Süllü

Yılın Yerel Turizm Fenomeni: Alaaddin Çağlıköse, Hasan Bütün / ressamdogada, Kayseridogada - Hamza Coşkun, Mustafa Şimşek / Mutsi Öneriyor Sayfası, Olcay Mutlu, Umut Süllü

2026 Turizm Ödülleri Sektör Ödülleri’ndeki finalistler:

Yılın Etkinlik Ödülü: Dursun Balkaya - Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü - Su Sporları Etkinliği, Emrah Kuş - Konak Restaurant - Urfa Sıra Geceleri, Aksa Hospitality - Elektro Tekno Festival, Burcu Kurt Özden - Anadolu Gelecek Zirvesi, Kapadokya Yapay Zeka Zirvesi - Mustafa Sami Akmermer, Kürşat Erhan - Power Kolektif - Absoulte Zero, Mimarlar Odası Kayseri Şubesi - Mimarlık Zirvesi, Nergis Akyürek / Womens Festival

Yılın Restoran Markası - Fıne Dınıng: Remzi Restaurant, Wyndham Grand Kayseri / Süz Restaurant

Yılın Restoran Markası - Yerel Mutfak: Elmacıoğlu Et Lokantası, Kaytur A.Ş. / Mutfak Sanatları Merkezi, Meşhur Turşucu Bayram Usta Şerafettin Kaya, Nejla Hanımın Mutfağı, Ümit Yiğit Et Lokantası

Yılın Seyahat Acentesi: 38 Travel / Fazlı Yıldırım, Babüsselam Turizm Seyahat Acentesi, Kayseri Geziyor Hava Soygül, Momento Travel / Beyza Akpınar, Traveyo Turizm Ticaret A.Ş. - Becel Turizm, Zirve Tur

Haber Merkezi

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