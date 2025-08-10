  • Haberler
  • Gündem
  • Kayserde eşi tarafından kurşunlanan kadın defnedildi

Kayserde eşi tarafından kurşunlanan kadın defnedildi

Mimarsinan Mahallesi'nde gece saatlerinde eşi O.K. tarafından tabancayla vurularak öldürülen N.K. isimli kadın kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Kayserde eşi tarafından kurşunlanan kadın defnedildi

Olay, saat 01.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi Fuzuli Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. O.K. ile karısı N.K. arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü. O.K., tabancayla eşi N.K.’yı vurdu. N.K.’yı defalarca kez silahla yaralayan O.K. daha sonra kendini vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri N.K.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı olan O.K. de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. N.K.’nın cenazesi, yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından teslim edildi. N.K.’nin cenazesi Hulusi Akar Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından İldem Mezarlığı’na defnedildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Vicdanın Ayak Sesleri: İstanbul'dan Gazze'ye Umut Yürüyüşü
Vicdanın Ayak Sesleri: İstanbul’dan Gazze’ye Umut Yürüyüşü
Dünya Gazze için ayakta: İstanbul'dan Vicdanın Yürüyüşü
Dünya Gazze için ayakta: İstanbul’dan Vicdanın Yürüyüşü
Prof. Özkan Yeni Ufuklar'da Güven Tazeledi: Milli Kimlik Vurgusu
Prof. Özkan Yeni Ufuklar’da Güven Tazeledi: Milli Kimlik Vurgusu
Uluslararası Basketbol turnuvası devam ediyor
Uluslararası Basketbol turnuvası devam ediyor
Bir hafta Bir Yazar: Kerim SANDAL
Bir hafta Bir Yazar: Kerim SANDAL
Türkiye'de ilk: Kayseri kadın devriye ekipleri görevde
Türkiye’de ilk: Kayseri kadın devriye ekipleri görevde
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!