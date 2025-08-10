Kayserde eşi tarafından kurşunlanan kadın defnedildi

Olay, saat 01.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi Fuzuli Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. O.K. ile karısı N.K. arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü. O.K., tabancayla eşi N.K.’yı vurdu. N.K.’yı defalarca kez silahla yaralayan O.K. daha sonra kendini vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri N.K.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı olan O.K. de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. N.K.’nın cenazesi, yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından teslim edildi. N.K.’nin cenazesi Hulusi Akar Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından İldem Mezarlığı’na defnedildi.