Kayseri 'Genel Hayatı Etkinlik Kararı Olan İller' İçerisine Girdi
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy Kayseri genel hayatı etkinlik kararı olan iller içerisinde yer aldı dedi.
- 01.04.2023 16:43
- Güncelleme: 01.04.2023 17:27
- 101
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy; "Kayseri genel hayatı etkinlik kararı olan iller içerisinde yer aldı" dedi.
Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Ersoy; "Kayseri’de evleri ağır hasar gören vatandaşlarımızın hak sahibi olmak için heyecanla beklediği haber gerçekleşti. Kayseri genel hayatı etkinlik kararı olan iller içerisinde yer aldı. Hayırlı olsun sevdamız Kayseri" ifadelerini kullandı.
İHA
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN