Kayseri 1. Amatör Küme A Grubunda ilk yarı tamamlandı
Kayseri Şeker 1. Amatör Küme 2022-2023 sezonu A Grubunda ligin ilk yarısı hafta sonu oynanan karşılaşmalar ile tamamlandı.
- 21.11.2022 08:42
- Güncelleme: 21.11.2022 10:37
Kayseri Şeker 1. Amatör Küme 2022-2023 sezonu A Grubunda ligin ilk yarısı hafta sonu oynanan karşılaşmalar ile tamamlandı.
Kayseri Şeker 1. Amatör Küme A Grubunda 9. hafta maçları ile ilk yarı tamamlanırken B ve C Gruplarında ise heyecan devam ediyor. A Grubunda ligin ilk yarısını İsmail Okumuş FK 25 puanla lider olarak tamamladı. Kafkasspor ve Kocasinan Gençlikspor ise ligin ilk yarısında galibiyet alamayan takımlar oldular. İlk yarının son maçlarında oynanan 5 karşılaşmada 32 gol atıldı. 1. Amatör Küme A Grubunda 9. hafta maçlarında alınan sonuçlar ise şu şekilde:
Tomarza Belediyespor 4-0 Kocasinan Gençlikspor
İsmail Okumuş FK 1-1 Güneşspor
Kafkasspor 1-4 Yerköyspor
Kılıçaslan Yıldızspor 7-4 Sanayi Esnafspor
Cuma Uluçay Talasspor 8-2 İncesu Gençlikspor