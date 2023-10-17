Kayseri 1. Amatör Küme'de 3. hafta tamamlandı
Kayseri Şeker 1. Amatör Küme'de heyecan devam ediyor. Hafta sonu oynanan maçlarla 3. hafta tamamlandı.
- 17.10.2023 20:15
- Güncelleme: 17.10.2023 23:23
Kayseri Şeker 1. Amatör Küme’de heyecan devam ediyor. Hafta sonu oynanan maçlarla 3. hafta tamamlandı.
Kayseri Şeker 1. Amatör Küme’de yeni sezonda heyecan sürüyor. 3 grupta oynanan mücadeleler sonunda 11 karşılaşmada toplam 36 gol atıldı. A Grubu’nda Kayseri Simya Koleji, B Grubu’nda Güneşspor ve C Grubu’nda E.M. Döğerspor takımları 3. haftayı lider olarak kapattılar. Birinci Amatör Küme’de bu hafta sonu oynanacak olan 4. hafta karşılaşmaları ile heyecan sürecek. 1. Amatör Küme’de A, B ve C Grupları’nda 3. haftada alınan sonuçlar ise şu şekilde;
A Grubu
Büyüleyenspor 1-2 Buğdaylıspor
Simya Koleji 4-2 Anadolu Yıldızları
İncesu Gençlik 1-0 Kılıçaslan Yıldızspor
Yahyalı Gençlerbirliği 2-2 Amaratspor
Sarız Anadoluspor (BAY)
B Grubu
Özvatan Gençlikspor 0-2 Güneşspor
Palaspor 3-5 Yeni Erciyesspor
Bünyan Belediyespor 0-2 Yavuzspor
G.O.Paşaspor 2-1 Göktürkspor
Cuma Uluçay Talasspor (BAY)
C Grubu
Sindelhöyükspor 1-0 Yeni Esenspor
Tomarza Belediyespor 0-2 Talas Anayurtspor
Gültepespor 2-2 E.M. Döğerspor
Develispor 0-3 Talas Denizspor (Hükmen)
Erciyesgücü FK (BAY)