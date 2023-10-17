Kayseri 1. Amatör Küme'de 3. hafta tamamlandı

Kayseri Şeker 1. Amatör Küme’de heyecan devam ediyor. Hafta sonu oynanan maçlarla 3. hafta tamamlandı.

Kayseri Şeker 1. Amatör Küme’de yeni sezonda heyecan sürüyor. 3 grupta oynanan mücadeleler sonunda 11 karşılaşmada toplam 36 gol atıldı. A Grubu’nda Kayseri Simya Koleji, B Grubu’nda Güneşspor ve C Grubu’nda E.M. Döğerspor takımları 3. haftayı lider olarak kapattılar. Birinci Amatör Küme’de bu hafta sonu oynanacak olan 4. hafta karşılaşmaları ile heyecan sürecek. 1. Amatör Küme’de A, B ve C Grupları’nda 3. haftada alınan sonuçlar ise şu şekilde;

A Grubu

Büyüleyenspor 1-2 Buğdaylıspor

Simya Koleji 4-2 Anadolu Yıldızları

İncesu Gençlik 1-0 Kılıçaslan Yıldızspor

Yahyalı Gençlerbirliği 2-2 Amaratspor

Sarız Anadoluspor (BAY)

B Grubu

Özvatan Gençlikspor 0-2 Güneşspor

Palaspor 3-5 Yeni Erciyesspor

Bünyan Belediyespor 0-2 Yavuzspor

G.O.Paşaspor 2-1 Göktürkspor

Cuma Uluçay Talasspor (BAY)

C Grubu

Sindelhöyükspor 1-0 Yeni Esenspor

Tomarza Belediyespor 0-2 Talas Anayurtspor

Gültepespor 2-2 E.M. Döğerspor

Develispor 0-3 Talas Denizspor (Hükmen)

Erciyesgücü FK (BAY)