Kayseri 1. Amatör Küme'de 3. hafta tamamlandı

Kayseri Şeker 1. Amatör Küme'de heyecan devam ediyor. Hafta sonu oynanan maçlarla 3. hafta tamamlandı.

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  • 17.10.2023 20:15
  • Güncelleme: 17.10.2023 23:23
Kayseri 1. Amatör Küme'de 3. hafta tamamlandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Şeker 1. Amatör Küme’de heyecan devam ediyor. Hafta sonu oynanan maçlarla 3. hafta tamamlandı.

Kayseri Şeker 1. Amatör Küme’de yeni sezonda heyecan sürüyor. 3 grupta oynanan mücadeleler sonunda 11 karşılaşmada toplam 36 gol atıldı. A Grubu’nda Kayseri Simya Koleji, B Grubu’nda Güneşspor ve C Grubu’nda E.M. Döğerspor takımları 3. haftayı lider olarak kapattılar. Birinci Amatör Küme’de bu hafta sonu oynanacak olan 4. hafta karşılaşmaları ile heyecan sürecek. 1. Amatör Küme’de A, B ve C Grupları’nda 3. haftada alınan sonuçlar ise şu şekilde;

A Grubu

Büyüleyenspor 1-2 Buğdaylıspor

Simya Koleji 4-2 Anadolu Yıldızları

İncesu Gençlik 1-0 Kılıçaslan Yıldızspor

Yahyalı Gençlerbirliği 2-2 Amaratspor

Sarız Anadoluspor (BAY)

B Grubu

Özvatan Gençlikspor 0-2 Güneşspor

Palaspor 3-5 Yeni Erciyesspor

Bünyan Belediyespor 0-2 Yavuzspor

G.O.Paşaspor 2-1 Göktürkspor

Cuma Uluçay Talasspor (BAY)

C Grubu

Sindelhöyükspor 1-0 Yeni Esenspor

Tomarza Belediyespor 0-2 Talas Anayurtspor

Gültepespor 2-2 E.M. Döğerspor

Develispor 0-3 Talas Denizspor (Hükmen)

Erciyesgücü FK (BAY)

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