Kayseri 1. Amatör Küme'de büyük heyecan

Kayseri Şeker 1. Amatör Küme A, B ve C Grubu'nda heyecan devam ediyor.

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  • 14.12.2022 14:07
  • Güncelleme: 14.12.2022 16:14
Kayseri 1. Amatör Küme'de büyük heyecan
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Kayseri Şeker 1. Amatör Küme A, B ve C Grubu’nda heyecan devam ediyor.

A Grubu lideri İsmail Okumuş koltuğunu korurken, B Grubu’nda Talas Anayurtspor, C Grubu’nda ise 1966 Turanspor liderliklerini sürdürüyor. 1.Amatör Küme’de ligin ikinci yarısı geçtiğimiz hafta sonu başladı. A Grubunda ligin 10.haftasını oynanırken B ve C Gruplarında ise 12.hafta müsabakaları oynandı. C Grubunda Talas Denizspor ile Buğdaylıspor karşılaşması 1-1 devam ederken çıkan olaylar sonrası hakem tarafından tatil edildi. 1.Amatör Küme’de hafta sonu oynanan maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde;

A Grubu

Tomarza Belediyespor 1-3 İsmail Okumuş FK

Güneşspor 9-0 Kafkasspor

Cuma Uluçay Talasspor 4-2 Sanayi Esnafspor

Yerköyspor 3-1 İncesu Gençlikspor

Kılıçaslan Yıldızspor 7-4 Kocasinan Gençlikspor

B Grubu

Yahyalı Gençlerbirliği 3-0 Develi 1954 Gençlik (Hükmen)

Kayseri İdman Yurdu 5-3 Yavuzspor

Belsinspor 2-3 Göktürkspor

Talas Anayurtspor 4-0 Yeni Kıranardıspor

Anadolu Yıldızları 0-3 Sindelhöyükspor

C Grubu

Erciyesgücü FK 1-5 Sosun Birlikspor

Palasspor 4-2 Erkiletspor

1966 Turanspor 8-0 Bünyan Belediyespor

Talas Denizspor 1-1 Buğdaylıspor (yarıda kaldı)

Argıncık Esnafspor 3-0 Akkışlaspor 0 (Hükmen)

İHA

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