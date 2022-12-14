Kayseri 1. Amatör Küme'de büyük heyecan
Kayseri Şeker 1. Amatör Küme A, B ve C Grubu'nda heyecan devam ediyor.
- 14.12.2022 14:07
- Güncelleme: 14.12.2022 16:14
Kayseri Şeker 1. Amatör Küme A, B ve C Grubu’nda heyecan devam ediyor.
A Grubu lideri İsmail Okumuş koltuğunu korurken, B Grubu’nda Talas Anayurtspor, C Grubu’nda ise 1966 Turanspor liderliklerini sürdürüyor. 1.Amatör Küme’de ligin ikinci yarısı geçtiğimiz hafta sonu başladı. A Grubunda ligin 10.haftasını oynanırken B ve C Gruplarında ise 12.hafta müsabakaları oynandı. C Grubunda Talas Denizspor ile Buğdaylıspor karşılaşması 1-1 devam ederken çıkan olaylar sonrası hakem tarafından tatil edildi. 1.Amatör Küme’de hafta sonu oynanan maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde;
A Grubu
Tomarza Belediyespor 1-3 İsmail Okumuş FK
Güneşspor 9-0 Kafkasspor
Cuma Uluçay Talasspor 4-2 Sanayi Esnafspor
Yerköyspor 3-1 İncesu Gençlikspor
Kılıçaslan Yıldızspor 7-4 Kocasinan Gençlikspor
B Grubu
Yahyalı Gençlerbirliği 3-0 Develi 1954 Gençlik (Hükmen)
Kayseri İdman Yurdu 5-3 Yavuzspor
Belsinspor 2-3 Göktürkspor
Talas Anayurtspor 4-0 Yeni Kıranardıspor
Anadolu Yıldızları 0-3 Sindelhöyükspor
C Grubu
Erciyesgücü FK 1-5 Sosun Birlikspor
Palasspor 4-2 Erkiletspor
1966 Turanspor 8-0 Bünyan Belediyespor
Talas Denizspor 1-1 Buğdaylıspor (yarıda kaldı)
Argıncık Esnafspor 3-0 Akkışlaspor 0 (Hükmen)