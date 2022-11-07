Kayseri 1. Amatör Küme'de heyecan dorukta
Kayseri Şeker 1. Amatör Kümenin 7. haftasında Cumartesi ve Pazar günü oynanan karşılaşmalar tamamlanırken oynanan 14 maçta 82 gol atıldı.
- 07.11.2022 08:37
- Güncelleme: 07.11.2022 09:29
Kayseri Şeker 1. Amatör Kümenin 7. haftasında Cumartesi ve Pazar günü oynanan karşılaşmalar tamamlanırken oynanan 14 maçta 82 gol atıldı.
Haftanın en farklı galibiyetini A Grubunda 12 golün atıldığı karşılaşmada Cuma Uluçay Talasspor rakibi Kafkasspor’u 10-2 gibi yenerek elde etti. A Grubunda 5 maçta 41 gol, B Grubunda 5 maçta 24 gol ve C Grubunda 4 maçta 17 gol atıldı. A Grubunda İsmail Okumuş FK ve B Grubunda Belsinspor liderliklerini sürdürürken C Grubu’nun yeni lideri ise Sosun Birlikspor oldu. 1. Amatör Küme’de A, B ve C Gruplarında 7. haftada alınan sonuçlar ise şu şekilde:
A Grubu
İsmail Okumuş FK 10-1 Kocasinan Gençlikspor
Güneşspor 8-2 Sanayi Esnafspor
Kılıçaslan Yıldızspor 1-1 Yerköyspor
Tomarza Belediyespor 4-2 İncesu Gençlikspor
Kafkasspor 2-10 Cuma Uluçay Talasspor
B Grubu
Belsinspor 4-2 Anadolu Yıldızları
Develi 1954 Gençlik 1-1 Sindelhöyükspor
Göktürkspor 2-2 Yavuzspor
Yeni Kıranardı 4-5 Yeni Erciyesspor
Yahyalı Gençlerbirliği 0-3 Talas Anayurtspor
C Grubu
Demirspor 1-2 Erciyesgücü FK
Buğdaylıspor 0-4 1966 Turanspor
Argıncık Esnafspor 1-4 Sosun Brilikspor
Talas Denizspor 3-2 Palasspor
Erkiletspor 3-0 Akkışla Gençlikspor (Hükmen)