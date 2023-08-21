Kayseri 1. Amatör Küme fikstürü çekiliyor

Kayseri’de amatör liglerinde geri sayım başladı. U18 Ligi ve U14 Liginin ardından 1. Amatör Küme fikstür tarihi belli oldu.

2023-2024 futbol sezonu için Kayseri amatöründe geri sayım başladı. Yeni sezon öncesi ilk olarak U18 Ligi ve U14 Ligi fikstürü çekildi. U18 Ligi ve U14 Liglerinin ardından 1. Amatör Küme fikstürü 25 Ağustos 2023 Cuma günü saat 19.00’da Sümer Amatör Evi’nde gerçekleştirilecek. 1. Amatör Küme’de sezon 30 Eylül Cumartesi ve 1 Ekim Pazar günü oynanacak olan 1. hafta karşılaşmaları ile başlayacak.