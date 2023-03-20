Kayseri 1. Amatör Küme

Kayseri Şeker 1. Amatör Küme C Grubu lideri 1966 Turanspor, ligin son hafta karşılaşmasında Talas Denizspor'a gol olup yağdı. Rakibini 10-0 gibi farklı mağlup eden 1966 Turanspor maç sonu büyük sevinç yaşadı.

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  • 20.03.2023 09:32
  • Güncelleme: 20.03.2023 10:01
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Kayseri 1. Amatör Küme
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Şeker 1. Amatör Küme C Grubu lideri 1966 Turanspor, ligin son hafta karşılaşmasında Talas Denizspor’a gol olup yağdı. Rakibini 10-0 gibi farklı mağlup eden 1966 Turanspor maç sonu büyük sevinç yaşadı.

Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Cem Eray Eşmekaya xx, Nusret Yıldırım xx, İbrahim Bayram xx

1966 Turanspor: Baykal Altay xx, (Mustafa x dk.70), Osman Kayapınar xx, Enes Bahar xxx, Emre Akyüz xxx, Hüsnücan xx, İ. Kağan Tüfek xxx, (Berat x dk.70), Adem xxx, Mustafa Yıldırım xxx, (Emirhan xx dk.50), Ramazan Sinanoğlu xxx, (Hacı Kaya x dk.70), Melih Yıldırım xxx, (Ali x dk.80), Tuğrul Çetin xxx

Talas Denizspor: Mustafa Demir x, (Ali Eren x dk46), Fatih Aslan x, İbrahim Öz x, Furkan Taha x, (Gazi Efe x dk.70), Murat Yiğit x, (Ali x dk.46), Tolga Taşoluk x, Onur Dökmeci x, Cuma Eraslan x, (Akif Korkmazyürek x dk.40), Ali Aslan x, (Can Mutlu x dk.28), Fatih Bağçı x, Mustafa Solak x

Goller: Adem (dk.2, 30, 83), Melih Yıldırım (dk.37, 63, 65), Enes Bahar (dk.50, 88), Emirhan (dk.77), Ali Yıldırım (dk.84) (1966 Turanspor)

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