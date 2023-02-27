Kayseri 1 haftada 32 defa sallandı

Kayseri’de geçtiğimiz 1 hafta içerisinde şiddeti 1.1 ile 3.9 olan 32 deprem meydana geldi.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen ve 11 ilin etkilendiği 7.6 ve 7.7 şiddetindeki depremlerin ardından artçı depremler sürüyor. Kayseri’de de 20 Şubat’tan bu yana 32 artçı deprem meydana geldi. Şehirde son 1 hafta içerisinde meydana gelen depremler şu şekilde:

"1.4 Sarız/Değirmentaş, 1.8 Sarız/Kırkısrak, 1.5 Sarız/Mirzaağa, 1.4 Sarız/Tavlaköy, 1.8 Sarız/Küçüksöbeciman, 3.1 Pınarbaşı/Kırkgeçit, 2.4 Sarıoğlan/Palas, 1.7 Sarız/Büyükörtülü, 2.2 Sarız/Dallıkavak, 1.1 Sarız/Küçüksöbecimen, 1.5 Sarız/Mollahüseyinler, 2.1 Tomarza/Böke, 3.1 Hacılar/Karpuzsekisi, 3.9 İncesu/Saraycık, 1.4 Hacılar/Sakarçiftliği, 2.1 Sarız/Dallıkavak, 2.2 Yahyalı/Ulupınar, 3.0 Yahyalı/Ulupınar, 1.4 Sarız/Dallıkavak, 1.3 Sarız/Büyüksöbecimen, 1.7 Sarız/Çağşak, 2.0 Yahyalı/Delialiuşağı, 1.5 Sarız/Mirza, 2.3 Yahyalı/Kapuzbaşı, 2.7 Hacılar/Karpuzsekisi, 1.7 Tomarza/Arslantaş, 2.0 Hacılar/Karpuzsekisi, 1.3 Sarız/Damızlık, 1.1 Sarız/Kıskaçlı, 2.3 Hacılar/Karpuzsekisi, 2.5 Hacılar/Sakarçiftliği."