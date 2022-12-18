Kayseri 103 yıldır, aynı kararlılıkla vatanına sahip çıkıyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Heyet-i Temsiliye Reisi' olarak Kayseri'ye gelişinin 103. Yılı dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan Büyükkılıç, 'Kayseri 103 yıldır aynı yerde, aynı kararlılıkla Cumhuriyetine ve vatanına sahip çıkıyor' dedi.

PAYLAŞ
  • 18.12.2022 12:24
  • Güncelleme: 19.12.2022 10:17
  • 51
Kayseri 103 yıldır, aynı kararlılıkla vatanına sahip çıkıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ’Heyet-i Temsiliye Reisi’ olarak Kayseri’ye gelişinin 103. Yılı dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan Büyükkılıç, “Kayseri 103 yıldır aynı yerde, aynı kararlılıkla Cumhuriyetine ve vatanına sahip çıkıyor” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, mesajında Kayseri halkının Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü 103 yıl önce büyük bir coşku ve umutla karşıladıklarını ifade etti. O zaman havanın soğuk ve karlı olmasına rağmen Gazi Mustafa Kemal’in beraberindekilerin Kayseri’ye gelişlerini sevgi ve coşkuyla kutladıklarını belirten Başkan Büyükkılıç, o günü şöyle anlattı:

“Kayseri’yi Türk Bayraklarıyla süslemişlerdi. Cadde ve sokaklarda yediden yetmişe toplandılar. Halkı selamlayarak geçen Mustafa Kemal Paşa ve beraberindekiler ikametlerine tahsis olunan İmamzade Reşid Bey’in evine geldiler. 19 Aralık 1919 Cuma günü akşamı hemşehrilerimiz Mustafa Kemal Paşa ve beraberindekileri Türk Bayraklarıyla süslenmiş cadde ve sokaklarda yediden yetmişe toplanarak, ‘yolunda ölmeye hazırız paşam’ sözleriyle alkışlamışlardır. Mustafa Kemal ve arkadaşları geç saatlerde yemeklerini yediler ve Kayseri’nin ileri gelenlerini kabul ettiler. Mustafa Kemal Paşa, Mazhar Müfid Bey ve Hüsrev Bey, İmamzade Reşid Bey’in evinde, Rauf Bey de Nuh Naci Bey’in evinde misafir edildiler. Nuh Naci hatırlanacağı üzere hayırseverliği ile hepimizin hafızalarında yer eden gurur kaynağımızdır. Ertesi gün, 20 Aralık 1919 Cumartesi sabahından itibaren Mustafa Kemal Paşa, belediyeyi ziyaret edip, Kayseri halkı ile ve bilhassa şehrimizin ileri gelenleri ve din adamlarıyla Raşid Efendi Kütüphanesi’nde Mehmet Melikgazi hazretlerimizin olduğu yerde ziyaretleri kabul etti. Bu toplantıda; ilim adamları ile esnaf ve tüccardan ileri gelenler bulunmuştur.”

Başkan Büyükkılıç, Heyet-i Temsiliye namına Mustafa Kemal imzasıyla yayınlanan beyannamenin çok değerli bir belge olduğunun altını çizerek; “20 Aralık 1919 gününü çeşitli toplantı ve görüşmelerle tamamlayan Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları, Kayseri’de ikinci tarihi günü ve geceyi de yine aynı bulundukları mekânlarda geçirerek, 21 Aralık 1919 Pazar sabahı saat 9’da Kayserililere bir beyanname yayınladıktan sonra Ankara’ya gitmek üzere şehrimizden ayrılmışlardır. ‘Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti Heyeti Temsiliyesi’nin Kayseri Ahali-i Mühteremesine Beyannamesi’ adıyla Heyet-i Temsiliye namına Mustafa Kemal imzasıyla yayınlanan bu beyanname Kayserililerin atadan evlada kalan ve iftiharla, şükranla taşıyacakları çok değerli bir belge olmuştur” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, “Bize emanet edilen Türkiye Cumhuriyeti’nin dünya ülkeleri arasında çok daha güçlü bir hale gelmesi yolunda bizler de gerek devletimizin, gerek yerel yönetimler olarak modern, günün koşullarına uygun, çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkma hedefini asla göz ardı etmeyen Kayserili yöneticiler olarak yapmış olduğumuz yatırımlarla çağdaş, modern, yeniliğe açık ve şehrimizin insanının hak ettiği refaha ulaşacak bir şehir olma yolunda gayret göstermeye devam edeceğiz” dedi.

galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
İlhan Parlak: 'Güzel bir kamp dönemi geçirdik'

İlhan Parlak: “Güzel bir kamp dönemi geçirdik”

Bakan Varank, 'Kasetle gelen Genel Başkan'a mağduriyet sosuna bürünmüş bir darbe gerçekleştiriliyor'

Bakan Varank, “Kasetle gelen Genel Başkan’a mağduriyet sosuna bürünmüş bir darbe gerçekleştiriliyor”

Elitaş, '20 yılda Kayseri büyük çağ atladı'

Elitaş, “20 yılda Kayseri büyük çağ atladı”

Güven timleri 1 haftada 2 bin 224 şahsı sorguladı

Güven timleri 1 haftada 2 bin 224 şahsı sorguladı

Çağdaş Atan: 'Kamp döneminde fiziksel anlamda istediğimiz verimi aldık'

Çağdaş Atan: 'Kamp döneminde fiziksel anlamda istediğimiz verimi aldık'

KAYMEK'den İspanyolca ve Fransızca Dil Kursu

KAYMEK'den İspanyolca ve Fransızca Dil Kursu

Çok Okunanlar
1
İntihar öncesi SON paylaşım

İntihar öncesi SON paylaşım

2
Hayırsever iş insanı Mehmet Altun: 'Kayserililer için bugün övünülecek hal'

Hayırsever iş insanı Mehmet Altun: “Kayserililer için bugün övünülecek hal”

3
İstanbul'da Kayseri rüzgarı

İstanbul'da Kayseri rüzgarı

4
'Sigara pankreas kanseri açısından önemli bir risk faktörü'

'Sigara pankreas kanseri açısından önemli bir risk faktörü'

5
Sağlık Bakanlığı'na 42 bin 500 personel alınacak, başvurular başladı

Sağlık Bakanlığı’na 42 bin 500 personel alınacak, başvurular başladı

6
Karın içi sıcak kemoterapi HIPEC kanser hastalarına konfor sağlıyor

Karın içi sıcak kemoterapi HIPEC kanser hastalarına konfor sağlıyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'2023, altında parlak bir yıl olacak'

"2023, altında parlak bir yıl olacak"

Akaryakıta çifte indirim kesinleşti

Akaryakıta çifte indirim kesinleşti

DAHA FAZLA
Vali Çiçek: 'Kayseri'nin ticaret şehri olduğu 6 bin yıl önceden gelen bir gelenek'

Vali Çiçek: 'Kayseri'nin ticaret şehri olduğu 6 bin yıl önceden gelen bir gelenek'

Bakan Varank, Başkan Büyükkılıç'ı ziyaret etti

Bakan Varank, Başkan Büyükkılıç'ı ziyaret etti

Bakan Varank'tan Vali Çiçek'e ziyaret

Bakan Varank'tan Vali Çiçek'e ziyaret

Bakan Varank Model Fabrika'yı gezip öğrencilerle sohbet etti

Bakan Varank Model Fabrika’yı gezip öğrencilerle sohbet etti

'Çağdaş Yaşam' artık Kayseri'de de desteklenecek!

'Çağdaş Yaşam' artık Kayseri'de de desteklenecek!