Kayseri 12'nci Hava Üs Komutanlığı'nda görevli şehit askerlerin isimleri açıklandı
Kayseri 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanlığı'na ait olan ve içerisinde 20 askeri personelin bulunduğu C130 askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucunda şehit olan 12. Hava Üs Komutanlığı'nda görevli askerlerin isimleri açıklandı.
Türk Silahlı Kuvvetleri 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanlığı’na (Kayseri) ait, 20 askeri personelin bulunduğu C130 askeri kargo uçağı Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştü.
Yaşanan kazada 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanlığı’na bağlı;
Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu,
Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen,
Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir,
Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan,
Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce,
Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan,
Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran,
Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emre Altıok,
Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak İbbiği şehit oldu.