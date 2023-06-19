Kayseri 2. Amatör Küme'de 4 takım finale kaldı

Kayseri 2. Amatör Küme'de yarı final maçlarını kazanan 4 takım adını finale yazdırdı.

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  • 19.06.2023 11:13
  • Güncelleme: 19.06.2023 11:13
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Kayseri 2. Amatör Küme'de 4 takım finale kaldı
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Kayseri 2. Amatör Küme’de yarı final maçlarını kazanan 4 takım adını finale yazdırdı.

Kayseri Şeker 2. Amatör Küme’de normal sezonun ardından dün Argıncık Stadı’nda yarı final maçları oynandı. Oynanan 4 karşılaşmada kazanan 3’ü normal sürede tamamlanırken, 1 karşılaşma ise penaltılar ile belli oldu. Kazanan 4 takım adını finale yazdırmayı başardılar.

Yarı final ilk maçta Sarız Anadoluspor normal süresi 0-0 biten karşılaşma sonrası rakibi Kalespor’u penaltılarla 4-3 mağlup etti. İkinci maçta Yeni Döğerspor, Yeşilspor’u 3-1 ile geçerken üçüncü maçta Yeni Esenspor 1-0 geriye düştüğü maçta Talas İdman Yurdu’nu 4-1 ile geçti. Yarı final son maçında Büyüleyenspor, Yeni Mahalle Yeni Ufuklarspor’u 3-2 yenerek tur atlayan taraf oldu. Oynanan 4 karşılaşma tam 21 gol atıldı. Kalespor, Talas İdman Yurdu, Yeni Mahalle Yeni Ufuklarspor ve Yeşilspor ise yarı finalde veda ettiler.

Kayseri Şeker 2. Amatör Küme’de yarı final maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde;

Sarız Anadoluspor 4-3 Kalespor

Yeşilspor 1-3 Döğerspor

Yeni Esenspor 4-1 Talas İdman Yurdu

Büyüleyenspor 3-2 Y. M. Y. Ufuklarspor

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İHA

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